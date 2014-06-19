البث الحي
منوعات

كولومبيا تهزم ساحل العاج 2-1 وتقترب للدور الثاني

19/6/2014
 
صراع على الكرة بين لاعب ساحل العاج تشيك تويت ولاعب كولومبيا توفيلو غوتريز (Getty)

أحكمت كولومبيا سيطرتها على المجموعة الثالثة بكأس العالم لكرة القدم بعد فوزها على ساحل العاج 2-1 الخميس بفضل هدفين من جيمس رودريجيز والبديل خوان فرناندو كوينتيرو.

وضغطت ساحل العاج في الدقائق الأخيرة من المباراة في محاولة لتسجيل هدف التعادل لكن أوسبينا تصدى بثبات لتسديدة البديل سالومون كالو.

وكان منتخبا كولومبيا وساحل العاج قد فازا في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة على اليونان واليابان بالترتيب.

ورفعت كولومبيا رصيدها إلى ست نقاط لتتصدر المجموعة وتستطيع أن تضمن التأهل إلى الدور الثاني إذا فازت اليونان على اليابان أو انتهت المباراة التي ستقام في وقت لاحق الخميس بالتعادل بين الفريقين.

وهذا هو الفوز الثاني على التوالي لكولومبيا بعد الأول على اليونان 3-صفر في الجولة الأولى فانفردت بصدارة المجموعة بفارق 3 نقاط أمام ساحل العاج التي لا تزال حظوظها قائمة في بلوغ ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخها.

وكانت كولومبيا بجيلها الذهبي بقيادة كارلوس فالديراما وحارس المرمى الشهير رينيه هيغيتا، قد أبهرت المتابعين لكأس العالم في مونديال 1990 عندما بلغت ثمن النهائي قبل أن تخرج على يد الكاميرون 1-2 بعد التمديد.

وقدم المنتخبان مباراة جيدة خاصة في الشوط الثاني الذي شهد تسجيل 3 أهداف في مدى تسع دقائق، واستحق كل منهما الفوز بالنظر إلى العرض والفرص التي سنحت أمام مهاجمي الفريقين. وهذا هو الفوز الأول لكولومبيا على ساحل العاج في أول مباراة تجري بينهما.

وتجمد رصيد ساحل العاج عند ثلاث نقاط في المركز الثاني بينما لا تملك اليابان واليونان أي نقاط.

المزيد من منوعات

انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 7% هذا العام بسبب كورونا

غازات منبعثة من محطة لتوليد الطاقة (رويترز)

اكتشاف مسلّة غامضة جديدة في بولندا (صور)

مسلّة معدنية غامضة في محيط نهر فيستولا في العاصمة البولندية (الفرنسية)

الإعلامي المغربي صلاح الدين الغماري يتصدر غوغل عربيا عقب وفاته المفاجئة

الإعلامي المغربي صلاح الدين الغماري (وسائئل التواصل)

"ميسي يركع أمام رونالدو".. شقيقة نجم الكرة البرتغالي تثير جدلا واسعا

النجمان العالميان- ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو(رويترز)
الأكثر قراءة

لفشله في قراءة نص اليمين.. إقالة نائب وزير قبل تسلم منصبه (فيديو)

تنزانيا..إقالة نائب وزير التعدين قبل تسلم منصبه(مواقع التواصل)

أبو تريكة يزور أحد ملاعب مونديال قطر ويوجه رسالة للمنتخب المصري (صور)

من أذربيجان.. أردوغان يوجه رسالة لأرمينيا (فيديو)

(الجزيرة)

تركيا ترفض العقوبات وأردوغان: على أوربا وأمريكا التخلص من اللوبيات المعادية لأنقرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثناء المؤتمر الصحفي اليوم (الأناضول)