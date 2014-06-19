كولومبيا تهزم ساحل العاج 2-1 وتقترب للدور الثاني

صراع على الكرة بين لاعب ساحل العاج تشيك تويت ولاعب كولومبيا توفيلو غوتريز (Getty)

أحكمت كولومبيا سيطرتها على المجموعة الثالثة بكأس العالم لكرة القدم بعد فوزها على ساحل العاج 2-1 الخميس بفضل هدفين من جيمس رودريجيز والبديل خوان فرناندو كوينتيرو.

وضغطت ساحل العاج في الدقائق الأخيرة من المباراة في محاولة لتسجيل هدف التعادل لكن أوسبينا تصدى بثبات لتسديدة البديل سالومون كالو.

وكان منتخبا كولومبيا وساحل العاج قد فازا في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة على اليونان واليابان بالترتيب.

ورفعت كولومبيا رصيدها إلى ست نقاط لتتصدر المجموعة وتستطيع أن تضمن التأهل إلى الدور الثاني إذا فازت اليونان على اليابان أو انتهت المباراة التي ستقام في وقت لاحق الخميس بالتعادل بين الفريقين.

وهذا هو الفوز الثاني على التوالي لكولومبيا بعد الأول على اليونان 3-صفر في الجولة الأولى فانفردت بصدارة المجموعة بفارق 3 نقاط أمام ساحل العاج التي لا تزال حظوظها قائمة في بلوغ ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخها.

وكانت كولومبيا بجيلها الذهبي بقيادة كارلوس فالديراما وحارس المرمى الشهير رينيه هيغيتا، قد أبهرت المتابعين لكأس العالم في مونديال 1990 عندما بلغت ثمن النهائي قبل أن تخرج على يد الكاميرون 1-2 بعد التمديد.

وقدم المنتخبان مباراة جيدة خاصة في الشوط الثاني الذي شهد تسجيل 3 أهداف في مدى تسع دقائق، واستحق كل منهما الفوز بالنظر إلى العرض والفرص التي سنحت أمام مهاجمي الفريقين. وهذا هو الفوز الأول لكولومبيا على ساحل العاج في أول مباراة تجري بينهما.

وتجمد رصيد ساحل العاج عند ثلاث نقاط في المركز الثاني بينما لا تملك اليابان واليونان أي نقاط.