فيسبوك يعود للخدمة بعد انقطاعة نصف ساعة

عادت خدمات موقع فيسبوك الخميس بعد حوالي نصف ساعة وشمل موقع فيسبوك على الإنترنت وتطبيقات الجوال ونسخة الجوال على الإنترنت، وظهرت خلالها رسالة على الموقع تقول "نأسف لوجود عطل"، ثم ظهرت رسالة أخرى على الصفحة الرئيسية عند الساعة 8.00 بتوقيت غرينتش تقول نحن "نعمل على حل المشكلة بأسرع ما يمكننا".

وأفادت تقارير واردة من جهات مختلفة أن خدمة فيسبوك قد انقطعت في عدد من الدول من بينها الصين وسنغافورة والهند في آسيا، ولم يعرف سبب انقطاع الخدمة على الفور، كما لم ترد الشركة على الفور على رسائل إلكترونية بالبريد تطلب التعليق على ما جرى في حينه.

وواجه المستخدمون الذين حاولوا الدخول إلى الموقع في وقت سابق اليوم الخميس توقفا تاما لجميع الخدمات.

ومن جهته أكد متحدث باسم الشركة لوسائل الإعلام فيما بعد أن موقع فيسبوك يعمل الآن بشكل كامل عبر كافة المنصات، ولكنه لم يكشف السبب وراء المشكلة.

وأثار الانقطاع في خدمة فيسبوك الخميس عاصفة من التغريدات على موقع تويتر تشتكي من توقف الموقع وتسخر منه في بعض الأحيان.

يذكر أن آخر توقف في خدمة فيسبوك كان في فبراير الماضي عندما تعرض الموقع لخلل فني أدى إلى توقفه عن العمل.