تايم: أوباما قد يتخذ إجراءات فى العراق دون تفويض

قال مساعدون بارزون من الحزب الجمهورى بمجلس الشيوخ الأمريكى، إن الرئيس الأمريكى باراك أوباما وقيادات الكونجرس يعتقدون أنه لا يحتاج إلى تفويض من الكونجرس لتنفيذ خطوات قد يتخذها لقمع مسلحى تنظيم القاعدة الذين اجتاحوا أجزاء واسعة من العراق.

غير أنهم أشاروا، وفقا لمجلة تايم الأمريكية، إلى أن احتمال تجاوز أوباما للكونجرس من الممكن، مع ذلك، أن يتسبب فى وقوع خلافات بين البيت الأبيض والنواب العاديين بالكونجرس، لاسيما إذا قرر أوباما شن ضربات عسكرية باستخدام طائرات بدون طيار أو اتخاذ أى إجراء عسكرى مباشر آخر بالعراق.

ووفقا للمجلة، قال مسئولون فى الإدارة الأمريكية إن الضربات الجوية أصبحت أقل ما تركز عليه المناقشات التى أجريت مؤخرا، غير أنهم نوهوا أيضا إلى أن أوباما قد يأمر باتخاذ مثل هذه الخطوة إذا ما تمكنت أجهزة المخابرات من تحديد أهداف واضحة على الأرض.

وأضافت المجلة أن السيناتور الجمهورى ميتش ماك كونيل قال إن أوباما أشار خلال اجتماع مع مجموعة من الأعضاء البارزين بالكونجرس إلى أنه "لا يشعر بالحاجة إلى موافقة المشرعين الأمريكيين على أى خطوة قد يتخذها فى العراق".

ونقلت المجلة عن مسئول فى الإدارة الأمريكية قوله إن قيادات الكونجرس هم من أشاروا إلى أن أوباما لديه سلطات بالفعل لاتخاذ إجراءات إضافية فى العراق دون تفويض من الكونجرس، وقلل المسئول من فكرة اتفاق أوباما مع هذا التقدير، وقال فقط أن أوباما أوضح أنه سيواصل مشاوراته مع المشرعين