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إسبانيا تودع كأس العالم بهزيمة من تشيلي 2-0

18/6/2014
لقطة للاعبي المنتخبين أثناء المباراة (Getty)

ودع منتخب إسبانيا حامل اللقب بطولة كأس العالم لكرة القدم في البرازيل بعد هزيمته أمام تشيلي 2صفر الأربعاء في المجموعة الثانية لتخرج دون أن تسجل أي نقاط وتتذيل مجموعتها.

وهذه هي المرة الرابعة في تاريخ مسابقات كأس العالم التي يودع فيها حامل السابق البطولة من الدور الأول، بعد البرازيل عام 1960 وفرنسا 2002 وإيطاليا عام 2010.

وكا أول هدف استقر في شباك إسبانيا عن طريق إدواردو فارغاس التي تلقى الكرة داخل منطقة الجزاء من تشارلز أرانغيز ليراوغ إيكر كاسياس ويضع الكرة داخل المرمى، وكان الهدف الثاني قبيل دقيتين من نهاية الشوط الأول عندما نجح أرانغيز في تسجيل هدف من كرة مرتدة من تسديدة لركلة حرة ارتدت إليه فسددها على يسار الحارس الإسباني.

وبهذه النتيججة تتقاسم تشيلي صدارة المجموعة الثانية مع هولندا قبل أن يلتقيا في آخر مباريات المجموعة برصيد ست نقاط لكل منهما لكن هولندا تتفوق بعدد الأهداف فيما تتذيل إسبانيا وأستراليا المجموعة بدون رصيد.

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