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أمريكا: نفعل ما بوسعنا لاستعادة الثقة مع ألمانيا

19/6/2014

أكد السفير الأمريكى في ألمانيا، جون بي ايمرسون، أن استعادة الثقة بين أمريكا وألمانيا في أعقاب فضيحة تجسس وكالة الأمن القومى الأمريكية "ان اس ايه" على سياسيين ألمان تعتبر من أهم أولويات مهامه الدبلوماسية مضيفا في مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون الألمانى "ايه ار دي" صباح الخميس:"نفعل كل ما بوسعنا لاستعادة هذه الثقة، ولكن ذلك يستغرق وقتا".

وشدد السفير الأمريكي على ضرورة أن يتميز التعامل بين البلدين بالانفتاح والصدق وأكد أهمية التركيز على أن العلاقة بين البلدين لا تقوم فقط على المصالح المشتركة بل أيضا على القيم المشتركة.

كما أكد ايمرسون حدوث بعض التقدم فى استعادة الثقة بين البلدين وقال إن الرئيس الأمريكى باراك أوباما وجه بإعادة النظر فى أنشطة أجهزة المخابرات الأمريكية وإنه بصدد اعتماد إصلاحات على هذه الأنشطة.

كما شدد السفير على أن المسؤولين الأمريكيين أكدوا مرارا عدم قبول عملية التجسس على الهاتف الجوال للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

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