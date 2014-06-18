هولندا تفلت من فخ التعادل وتهزم أستراليا 3-2

الهولندي أرجن روبن (يمين) يسيطر على الكرة من الأسترالي جاسن دافيدسون خلال المباراة

أنقذ اللاعب الاحتياطي ممفيس ديباي هولندا من الفخ الأسترالي ويسجل هدفا ثالثا لتربح هولندا المباراة 3-2 الأربعاء في المجموعة الثانية بكأس العالم المقامة في البرازيل.

وكادت أستراليا أن تحرز الهدف الثالث عندما مر تومي أور من الناحية اليسرى وأرسل كرة عرضية لماثيو ليكي الذي تلقاها على صدره محاولا التسديد من مدى قريب.

ولكن الكرة وصلت لأقدام لاعبي هولندا فتحولت لهجمة مرتدة فاستلم ديباي الكرة من منتصف ملعب أستراليا وسارع بها دون أن يقابله أي مدافع ليسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء على يسار الحارس ماثيو رايان محرزا الهدف الثالث في الدقيقة 68 من زمن المباراة.

وكانت هولندا افتتحت التسجيل في الدقيقة 20 عن طريق أرين روبن الذي خدع المدافع اليكس ويلكيسنون وانطلق بالكرة من منتصف الملعب إلى داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة بيسراه على يسار الحارس رايان.

ولم يدم التقدم الهولندي كثيرا فسرعان ما سجل تيم كاهيل هدفا رائعا وبعد دقيقة واحدة فقط، عندما مرر رايان مكجوان كرة عالية إلى داخل منطقة جزاء هولندا ليسددها كاهيل مباشرة ومن فوق الحارس يسبر سيلسن.

وتقدمت أستراليا بهدف ثان من ركلة جزاء بعد مرور تسع دقائق من الشوط الثاني سجلها مايل جديناك بعد أن لمس داريل يانمات الكرة بيده.

ولكن هولندا عاجلت أستراليا بهدف التعادل بعد أربع دقائق فقط بتمريرة تلقاها روبن فان بيرسي داخل منطقة الجزاء بعد أن أفلت من التسلل وسددها قوية بيسراه داخل المرمى.