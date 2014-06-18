مقتل 20 شخصا في قصف على مخيم للاجئين السوريين

صورة أرشيفية

قتل 20 شخصا على الأقل أغلبهم من الأطفال والنساء في قصف نفذته مروحيات تابعة لقوات النظام السوري على مخيم للاجئين السوريين على الحدود الأردنية صباح الأربعاء، بحسب ما قال سكان ونشطاء.

وقال السكان والنشطاء إن الجيش أسقط عدة براميل متفجرة على المخيم في قرية الشجرة الواقعة على بعد كيلو مترين اثنين من الحدود الأردنية.

وقال مزارع في القرية ساعد في نقل جثث بعد الغارة التي وقعت فجرا أن "النساء كانت تصرخ بهستيريا بعد أن رأين أطفالهن القتلى على الأرض". ولجأت مئات الأسر إلى البلدة الحدودية هربا من اشتداد القتال بين المعارضة المسلحة وقوات النظام السوري في الأشهر الأخيرة في مناطق من جنوب سوريا.

وأغلق الأردن حدوده مع سوريا في العام الماضي بعد أن استقبل مئات الآلاف من اللاجئين السوريين.

وتسمح السلطات الأردنية حاليا لأعداد قليلة من اللاجئين بالدخول إلى الأردن عبر معبر حدودي تموله الأمم المتحدة في منطقة نائية قريبة من الحدود مع العراق. وتقول وكالات إغاثة إن اللاجئين يعانون لأيام قبل الوصول الى وجهتهم.

وقتل أكثر من 160 ألف شخص في الصراع في سوريا الذي بدأ في مارس/آذار عام 2011 بتظاهرات سلمية ضد الرئيس السوري بشار الأسد.