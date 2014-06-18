كي مون: لن أشاهد مباراة كوريا وروسيا

بان كي مون أمين عام الأمم المتحدة (صورة أرشيفية)

قال بان كي مون أمين عام الأمم المتحدة الثلاثاء إنه وعلى الرغم من أنه من مشجعي منتخب بلاده لكرة القدم "كوريا الجنوبية" والذي سيبدأ مسيرته بنهائيات كأس العالم الثلاثاء أمام روسيا فإنه لن يشاهد المباراة ليحافظ على حياديته، وأن جهازه المعاون سيقدم له تقريرا بها صباح الغد.

ولما سأله الصحفيون هل ستشاهد "الشياطين الحمر" (اللقب الذي يطلق على منتخب كوريا الجنوبية) عندما سيلعبون أول مبارة لهم في كويابا بالبرازيل وعن توقعاته للنتيجة لجأ مون لمهاراته الدبلوماسية.

وأضاف الأمين العام للمنظمة الدولية مجيبا عن السؤال في مؤتمر صحفي في جنيف "هذا سؤال شديد الحساسية بالنسبة لي، قد لا أخفي عاطفتي ودعمي للفريق الكوري "الجنوبي" ولكنني أمين عام "الأمم المتحدة" وسيكون من المهم جدا أن ألتزم بالحيادية. إنني أدعم كل الفرق المشاركة في كأس العالم".

وأوضح "ولكن ينبغي أن تعلموا في نفس الوقت أنه عندما يلعب الفريق الكوري مع أي فريق آخر بدءا بروسيا اليوم فلابد أن تتوقعوا أن تزيد ضربات قلبي عن المعتاد".

وقال بان "إن الرياضة تمثل قوة خارقة في توحيد الشعوب، إنها واحدة من الأدوات القوية المهمة للترويج للمصالحة والوئام والتنمية والسلام".

وسيسافر بان كي مون إلى لوزان السويسرية في وقت لاحق الثلاثاء لإجراء محادثات مع توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، وقال مون "سأزور هايتي الشهر المقبل مع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية للترويج مرة أخرى للسلام والاستقرار والتطور الاقتصادي عبر الرياضة".

يذكر أن بان كي مون كان وزيرا لخارجية كوريا الجنوبية وخلف الأمين العام السابق كوفي عنان في المنصب منذ عام 2007.