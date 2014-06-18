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الفيصل: وضع العراق يحمل نذر "حرب أهلية"

18/6/2014

وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل

حذر وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، اليوم الأربعاء- في افتتاح اجتماع مجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة من حرب أهلية في العراق لا يمكن التكهن بانعكاساتها على المنطقة.

كما حث الفيصل الدول التي يعصف بها العنف على تلبية المطالب المشروعة لشعوبها وتحقيق المصالحة الوطنية من دون أي تدخل أجنبي أو أجندات خارجية.

وفي الملف السوري، قال سعود الفيصل إن الأزمة السورية "اتخذت منعطفا نحو الأسوأ" في أعقاب فشل مؤتمر جنيف الثاني، ما أدى إلى "تعاظم أعمال العنف والإبادة التي يمارسها النظام السوري ضد شعبه الأعزل،وانحسار فرص الحل السياسي" على حد قوله.

ودعا الفيصل المجتمع الدولي إلى تدخل دولي إنساني سريع لإغاثة السوريين "بعيدا عن الاعتبارات السياسية وحساب التنافس الدولي".

رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس

وفي الشأن الفلسطيني قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خلال الاجتماع إن إسرائيل تضاعف تصعيدها بحجة اختطاف الفتية الثلاث و اتهم الجهة التي خطفت الإسرائيليين الثلاثة، بأنها تريد تدمير فلسطين وتوعدها بالمحاسبة

 وشدد عباس بخطورة الوضع في القدس وأنه لابد من حمايتها قبل أن تُـهود، وأن "فلسطين بدون القدس عاصمة لها لن تكون دولة".

 

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