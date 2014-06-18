اشتباكات في أكبر مصفاة نفط بالعراق

هاجمت مجموعة من المسلحين فجر الأربعاء مصفاة بيجي، أكبر مصافي النفط في العراق والواقعة في شمال البلاد، في وقت عادت القوات الحكومية لتتقدم في قضاء تلعفر الإستراتيجي والذي يتعرض لهجوم كبير منذ أيام.

وقال مسؤول في المصفاة، "تمكنت مجاميع مسلحة في الرابعة من فجر اليوم من اقتحام أجزاء من المصفاة في بيجي (200 كلم شمال بغداد)، وأدى ذلك إلى اشتباكات واندلاع حريق في بعض الخزانات المخصصة لتجميع الفضلات النفطية".

وأضاف أن المصفاة توقفت بشكل تام عن الإنتاج منذ يوم الإثنين حين جرى إخلاء الموظفين الأجانب والإبقاء على بعض الموظفين العراقيين الأساسيين، معتبرا أن هذا الأمر يمثل "ضربة كبيرة للاقتصاد العراقي".

من جهته، قال الفريق قاسم عطا المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة إن "قواتنا تمكنت من صد هجوم على مصفاة بيجي".

وأوضح أن "مسلحين ينتمون إلى داعش جاءوا على متن رتل من سيارات همر وأخرى عسكرية استولوا عليها سابقا ويرتدون زيا للجيش، وهاجموا المصفاة"، مضيفا إن "القوات العراقية الموجودة، وبإسناد من طيران الجيش، قتلت أربعين من المسلحين وأحرقت أربع سيارات همر وعددا من السيارات وصدت الهجوم".

وتقع مصفاة بيجي قرب مدينة تكريت (160 كلم شمال بغداد)، مركز محافظة صلاح الدين، والتي يسيطر عليها مسلحون منذ نحو أسبوع حين شن هؤلاء هجوما واسعا في شمال البلاد تمكنوا خلاله من السيطرة على مناطق واسعة.