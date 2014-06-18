البث الحي
منوعات

اشتباكات في أكبر مصفاة نفط بالعراق

18/6/2014

هاجمت مجموعة من المسلحين فجر الأربعاء مصفاة بيجي، أكبر مصافي النفط في العراق والواقعة في شمال البلاد، في وقت عادت القوات الحكومية لتتقدم في قضاء تلعفر الإستراتيجي والذي يتعرض لهجوم كبير منذ أيام.

وقال مسؤول في المصفاة، "تمكنت مجاميع مسلحة في الرابعة من فجر اليوم من اقتحام أجزاء من المصفاة في بيجي (200 كلم شمال بغداد)، وأدى ذلك إلى اشتباكات واندلاع حريق في بعض الخزانات المخصصة لتجميع الفضلات النفطية".

وأضاف أن المصفاة توقفت بشكل تام عن الإنتاج منذ يوم الإثنين حين جرى إخلاء الموظفين الأجانب والإبقاء على بعض الموظفين العراقيين الأساسيين، معتبرا أن هذا الأمر يمثل "ضربة كبيرة للاقتصاد العراقي".

من جهته، قال الفريق قاسم عطا المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة إن "قواتنا تمكنت من صد هجوم على مصفاة بيجي".

وأوضح أن "مسلحين ينتمون إلى داعش جاءوا على متن رتل من سيارات همر وأخرى عسكرية استولوا عليها سابقا ويرتدون زيا للجيش، وهاجموا المصفاة"، مضيفا إن "القوات العراقية الموجودة، وبإسناد من طيران الجيش، قتلت أربعين من المسلحين وأحرقت أربع سيارات همر وعددا من السيارات وصدت الهجوم".

وتقع مصفاة بيجي قرب مدينة تكريت (160 كلم شمال بغداد)، مركز محافظة صلاح الدين، والتي يسيطر عليها مسلحون منذ نحو أسبوع حين شن هؤلاء هجوما واسعا في شمال البلاد تمكنوا خلاله من السيطرة على مناطق واسعة.

المزيد من منوعات

انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 7% هذا العام بسبب كورونا

غازات منبعثة من محطة لتوليد الطاقة (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلة غامضة جديدة في بولندا (صور)

مسلّة معدنية غامضة في محيط نهر فيستولا في العاصمة البولندية (الفرنسية)

الإعلامي المغربي صلاح الدين الغماري يتصدر غوغل عربيا عقب وفاته المفاجئة

الإعلامي المغربي صلاح الدين الغماري (وسائئل التواصل)

"ميسي يركع أمام رونالدو".. شقيقة نجم الكرة البرتغالي تثير جدلا واسعا

النجمان العالميان- ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو(رويترز)
الأكثر قراءة

لفشله في قراءة نص اليمين.. إقالة نائب وزير قبل تسلم منصبه (فيديو)

تنزانيا..إقالة نائب وزير التعدين قبل تسلم منصبه(مواقع التواصل)

أبو تريكة يزور أحد ملاعب مونديال قطر ويوجه رسالة للمنتخب المصري (صور)

في عرض للقوة موجه لإيران.. قاذفتان أمريكيتان تحلقان فوق الخليج (فيديو)

الطائرة المقاتلة الأمريكية "بي 52" أرشيفية رويترز

من أذربيجان.. أردوغان يوجه رسالة لأرمينيا (فيديو)

(الجزيرة)