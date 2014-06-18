إسرائيل تأسر51 فلسطينياً

أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء عن اعتقال 51 فلسطينياً من المفرج عنهم عام 2011.

وتتهم إسرائيل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بخطف الشبان الثلاثة من الضفة الغربية, بينما نأت حماس بنفسها عن تلك المزاعم في الوقت الذي هدد فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجهات التي تقف وراء العملية, معتبراً أن تلك العملية لم تجلب للفلسطينيين سوى

الحملة العسكرية في الضفة الغربية.

وتقول السلطة الفلسطينية إنها تواصل التنسيق مع الجانب الإسرائيلي من أجل توحيد الجهود الرامية للبحث عن المستوطنين المفقودين, بينما تسعى القاهرة للحصول على معلومات تمكنها من معرفة مكانهم.