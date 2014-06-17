بدء محادثات جديدة مع إيران بشأن النووي

بدأت في فينا الثلاثاء جولة جديدة من المحادثات بين إيران والقوى العالمية الست بهدف حل الخلافات حول الملف النووي الإيراني بحلول نهاية يوليو/تموز، على الرغم من الشكوك بإمكانية الوفاء بهذا الموعد النهائي.

ومن المتوقع أن يولي الدبلوماسيون الأمريكيون والإيرانيون على هامش الاجتماعات اهتماما خاصا بالأزمة المتفاقمة بشكل سريع في العراق، وتشعر الدولتان بالقلق من تحقيق مسلحين تقدما على الأرض فيها.



ومع اقتراب موعد التوصل إلى اتفاق نهائي في المحادثات النووية , يواجه المفاوضون تحديات ج مة للتغلب على ال اختلافات في المواقف خلال خمسة أسابيع فقط .

و كانت المحادثات التي تنسقها مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون قد تعثرت في الجولة السابقة منتصف مايو/أيار، واتهم كل طرف الآخر بالافتقار للواقعية في طلباته. وقال وزيرالخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن المفاوضات اصطدمت بحائط ,

ويلقي هذا الوصف الضوء على مدى ابتعاد الطرفين عن حل الخلاف الذي ينطوي على احتمال بدء حرب في المنطقة. فيما ترى إسرائيل أن برنامج إيران النووي يشكل تهديدا ل ها، واقترحت في الماضي توجيه ضربة عسكرية لمنشآت إيرانية.