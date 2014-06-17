الاتحاد الأفريقي يفعل عضوية مصر مرة أخرى

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في نبأ من العاصمة الأثيوبية أديس أبابا إن مجلس السلم والأمن الإفريقي قرر في اجتماع عقد الثلاثاء عودة مصرلأنشطتها في الاتحاد الأفريقي.

وعلقت أنشطة مصر في الاتحاد الإفريقي في يوليو تموز بعد إعلان الجيش المصري عزل الرئيس محمد مرسي عقب احتجاجات حاشدة على حكمه إذ اعتبر الاتحاد عزل مرسي انقلاباً عسكرياً.

وذكرت الوكالة أن القرار صدر بإجماع أعضاء مجلس السلم والأمن الإفريقي 15 عضواً مشيرة إلى أن الاجتماع عقد على مستوى المندوبين الدائمين.

ونقلت قول السفير المصري لدى أديس أبابا والاتحاد الإفريقي محمد إدريس بعد صدور القرار "الفترة الماضية شهدت جهودا دبلوماسية مكثفة تكللت بالنجاح فآلت الامور إلى نصابها الصحيح وعادت مصر إلى حيث يجب أن تكون في قلب إفريقيا وعادت إفريقيا إلى مصر".

وحضر ممثلو دول إفريقية الأسبوع الماضي تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي وكان السيسي أعلن عن خارطة طريق للمستقبل شملت إجراء تعديل للدستور وانتخابات رئاسية وتشريعية .

ورحبت وزارة الخارجية المصرية بالقرار وقالت في بيان "جاء هذا القرار ليعكس احترام إرادة الشعب المصري كما تجسدت في الثلاثين من يونيو /حزيران وتنفيذ الاستحقاقين الأولين من خريطة الطريق بالاستفتاء علي الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية في أجواء حرة ونزيهة" على حد ذكر البيان.