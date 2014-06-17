البث الحي
منوعات

أمريكا تحتجز مشتبهاً به في الهجوم على قنصليتها في بنغازي

17/6/2014

قال مسؤول أمريكي الثلاثاء إن أحمد أبو ختالة وهو مشتبه به رئيسي في هجوم 2012 على المجمع الدبلوماسي الأمريكي في بنغازي بليبيا محتجز حالياً على متن سفينة أمريكية عقب اعتقاله في مطلع هذا الإسبوع على أيدي قوات العمليات الخاصة الامريكية.
 وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته إن المشتبه به اعتقل على مشارف بنغازي في عملية سرية وقال إنه سيتم نقله إلى الولايات المتحدة.
وقال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني للصحفيين المرافقين للرئيس الأمريكي باراك أوباما "أوضحنا منذ الهجوم الخسيس على منشاتنا أننا سنذهب إلى أي مدى للعثور على الجناة والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة". وأضاف "اعتقال أبو ختالة ليس نهاية تلك الجهود لكنه يمثل علامة فارقة مهمة".
 وقال كارني إن المشتبه به أحمد ابو ختالة من الشخصيات الأساسية في هجمات 2012 لكنه طلب الرجوع إلى وزارة الدفاع بخصوص التساؤلات الأخرى.

المزيد من منوعات

انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 7% هذا العام بسبب كورونا

غازات منبعثة من محطة لتوليد الطاقة (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلة غامضة جديدة في بولندا (صور)

مسلّة معدنية غامضة في محيط نهر فيستولا في العاصمة البولندية (الفرنسية)

الإعلامي المغربي صلاح الدين الغماري يتصدر غوغل عربيا عقب وفاته المفاجئة

الإعلامي المغربي صلاح الدين الغماري (وسائئل التواصل)

"ميسي يركع أمام رونالدو".. شقيقة نجم الكرة البرتغالي تثير جدلا واسعا

النجمان العالميان- ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو(رويترز)
الأكثر قراءة

أبو تريكة يزور أحد ملاعب مونديال قطر ويوجه رسالة للمنتخب المصري (صور)

لفشله في قراءة نص اليمين.. إقالة نائب وزير قبل تسلم منصبه (فيديو)

تنزانيا..إقالة نائب وزير التعدين قبل تسلم منصبه(مواقع التواصل)

تركيا ترفض العقوبات وأردوغان: على أوربا وأمريكا التخلص من اللوبيات المعادية لأنقرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثناء المؤتمر الصحفي اليوم (الأناضول)

في عرض للقوة موجه لإيران.. قاذفتان أمريكيتان تحلقان فوق الخليج (فيديو)

الطائرة المقاتلة الأمريكية "بي 52" أرشيفية رويترز