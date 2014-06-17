أمريكا تحتجز مشتبهاً به في الهجوم على قنصليتها في بنغازي

قال مسؤول أمريكي الثلاثاء إن أحمد أبو ختالة وهو مشتبه به رئيسي في هجوم 2012 على المجمع الدبلوماسي الأمريكي في بنغازي بليبيا محتجز حالياً على متن سفينة أمريكية عقب اعتقاله في مطلع هذا الإسبوع على أيدي قوات العمليات الخاصة الامريكية.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته إن المشتبه به اعتقل على مشارف بنغازي في عملية سرية وقال إنه سيتم نقله إلى الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني للصحفيين المرافقين للرئيس الأمريكي باراك أوباما "أوضحنا منذ الهجوم الخسيس على منشاتنا أننا سنذهب إلى أي مدى للعثور على الجناة والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة". وأضاف "اعتقال أبو ختالة ليس نهاية تلك الجهود لكنه يمثل علامة فارقة مهمة".

وقال كارني إن المشتبه به أحمد ابو ختالة من الشخصيات الأساسية في هجمات 2012 لكنه طلب الرجوع إلى وزارة الدفاع بخصوص التساؤلات الأخرى.