ميسي يقود التانغو لفوز صعب على البوسنة

صراع على بين ميسي وإمرين لاعب البوسنة خلال المبارة (Getty)

بانطلاقة وتسديدة رائعة ترك ليونيل ميسي أول بصماته بأول هدف يسجله في كأس العالم، في الوقت الذي كافح فيه منتخب الأرجنتين ليفوز بصعوبة على البوسنة 2-1 في المبارة الافتتاحية لمنتخب التانغو بالمجموعة السادسة.

ومنح ميسي -أفضل لاعب في العالم أربع مرات وأفضل لاعب أرجنتيني منذ تألق الأسطورة دييغو مارادونا بنهائيات 1986- التقدم لفريقه 2-1 في ليلة تحول فيها الإستاد إلى بوينس أيرس صغيرة في ظل وجود عشرات الآلاف من مواطنيه.

وعلق ميسي على الفوز بعد المباراة قائلا للصحفيين لقد "كان من المهم أن نبدأ بانتصار وأن نحصل على النقاط الثلاث لكننا بحاجة لأن نتحسن".

ورغم تقدمها في الدقيقة الثالثة عندما وضع سياد كولاشيناتس الكرة في مرماه محرزا أسرع هدف عكسي في تاريخ كأس العالم إلا أن الأرجنتين لم تقتنع بهذا التقدم السهل حتى هز ميسي الشباك بانطلاقة ذكية مسددا الكرة لتصدم بالقائم ثم ترتد داخلة للشباك في الدقيقة 65 عقب تبادل للكرة مع غونزالو هيغوين.

وهذا هو أول هدف يسجله ميسي في نهائيات المونديال منذ إحرازه هدفا عندما فازت الأرجنتين على صربيا والجبل الأسود 6-صفر منذ ثماني سنوات.

ولم يستطع منتخب التانغو وحتى بعد هدف ميسي الاسترخاء فقد أحرز فيداد أبيسفيتش الهدف الوحيد للبوسنة في الدقيقة 85 ليفرض نهاية مثيرة.

وقال مدرب منتخب الأرجنتين أليخاندرو سابيا في مؤتمر صحفي معلقا على أحداث المباراة "في الشوط الأول أعتقد أننا سيطرنا جيدا لكننا لم نصنع العمق الذي صنعناه في الشوط الثاني، نحتاج للمزيد من التطور بكل وضوح".

وكانت هذه هي أول مباراة في البطولة تقام بإستاد ماراكانا الذي سيحتفل الاثنين بمرور 64 عاما على افتتاحه رسميا في بداية منافسات كأس العالم 1950.

وكانت المباراة قد بدأت ببداية درامية مثيرة عندما وضع كولاشيناتس الكرة في مرمى فريقه بالخطأ بعد مرور دقيقتين وثماني ثوان فقط ليتفوق على الرقم القياسي السلبي القديم والمسجل باسم كارلوس جمارا لاعب باراغواي ضد إنجلترا في 2006 بفارق 38 ثانية.

ولم تتوقف البوسنة -التي اهتزت بطبيعة الحال بعد هذه البداية السيئة لأول مباراة في تاريخها بكأس العالم- طويلا أمام حظها السيء في بداية مبارياتها في المونديال.

وفقد كانت البوسنة الطرف الأفضل فلم يتوتر لاعبوها أمام الفريق الأرجنتيني الذي كان مهددا بالتخلي عن رقمه القياسي في الفوز بالمباراة الأولى في آخر خمس مشاركات له ببطولات كأس العالم.

ولم يترك ميسي -الذي كان أداؤه ضعيفا ولم يسجل أي هدف في كأس العالم الماضية- أثرا كبيرا في المباراة حتى سجل هدفه واتيحت فرص للبوسنة واقترب سيناد لوليتش وأيدن جيكو من التسجيل في الشوط الأول.

وأحرز البديل أبيسفيتش أول هدف للبوسنة في كأس العالم عندما سدد من بين قدمي سيرجيو روميرو حارس الأرجنتين لكن الهدف جاء متأخرا جدا.

ولعبت الأرجنتين بخمسة مدافعين أمام المهاجم الوحيد جيكو بينما تلقى سيرجيو اغويرو وميسي مساندة محدودة في الهجوم، وتعاملت البوسنة مع منافسها الأكثر شهرة بطريقة سلسة، فقد قام محمد بشيتش برقابة جيدة لميسي الذي كان محدود التأثير إلى حد كبير في الشوط الأول.

وأبدل سابيا خطته مع بداية الشوط الثاني وأشرك فرناندو غاغو في وسط الملعب وهيغوين في الهجوم لكن في النهاية كان سحر ميسي هو الذي صنع الفارق.

وقال صفوت سوشيتش مدرب البوسنة "كان هدفنا أن نلعب بأفضل ما يمكننا ضد فريق قوي كالأرجنتين المرشحة للفوز بكأس العالم"، وأضاف "لعبنا جيدا في الشوطين وكان الضغط النفسي فقط هو سبب ظهور الإرهاق علينا في اللحظات الأخيرة".