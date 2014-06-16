مسؤول أميركي: ندرس محادثات مع إيران بشأن العراق

سيارات العراقيين الفارين من القتال تصطف في طوابير طويلة أمام نقطة تفتيش بكردستان (Getty)

قال مسؤول أميركي كبير إن إدارة الرئيس باراك أوباما تفكر في احتمال إجراء محادثات مع إيران بشأن الأزمة الأمنية المتصاعدة في العراق فيما سيعد خطوة كبيرة في ملف العلاقة المتوترة بين الولايات المتحدة وإيران خصمها منذ فترة طويلة.

وقال المسؤول الذي رفض نشر اسمه إن الولايات المتحدة تفكر في إجراء محادثات مع إيران بشأن العراق حيث تسعى حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي لصد تقدم مفاجئ لمسلحين متشددين استولوا على عدة مدن.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد ذكرت الأحد أن الولايات المتحدة تعد لفتح حوار مباشر مع إيران خصمها منذ فترة طويلة بشأن الوضع الأمني في العراق وسبل صد متشددين مسلحين سيطروا على مساحات واسعة من العراق.

وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري قد قال الأحد الماضي إن المساعدة الأميركية للعراق الذي يسعى لصد تقدم مفاجئ لمسلحين متشددين لن تنجح إلا إذا تغلب الزعماء العراقيون على انقساماتهم العميقة.

وأضاف بيان الخارجية أن كيري تحدث مع نظيره العراقي هوشيار زيباري و"أكد له أن هذه المساعدة من الولايات المتحدة لن تنجح إلا إذا كان الزعماء العراقيون مستعدين لتنحية خلافاتهم جانبا وتطبيق أسلوب منسق وفعال لإقامة الوحدة الوطنية اللازمة لتقدم البلاد ومواجهة تهديد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام".

وحث كيري العراق أيضا على التصديق بسرعة على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 30 أبريل الماضي وتشكيل حكومة جديدة دون فترة النزاع الطويلة التي أعقبت انتخابات 2010.

وتباطأ على ما يبدو تقدم مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام تجاه بغداد، ولكن لا يزال هناك تهديد خطير يواجه حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي.

وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد قال يوم الجمعة الماضي إنه يدرس خيارات عسكرية ولكن ليس من بينها إرسال قوات عل الأرض لمساعدة المالكي على مواجهة اضطرابات عززتها الحرب في سوريا المجاورة.

وأمرت الولايات المتحدة حاملة طائرات بدخول الخليج مما أثار توقعات بتقديم الولايات المتحدة مساعدة جديدة بالإضافة إلى مبيعات السلاح والتدريب المحدود التي توفرها الولايات المتحدة للعراق منذ سحب قواتها في 2011.

ولكن المسؤولين الأميركيين يحجمون عن تقديم مساعدات ضخمة جديدة دون الحصول على تأكيدات من الساسة من السنة والشيعة والأكراد بأن بإمكانهم التغلب على خلافاتهم القائمة بينهم منذ فترة طويلة.