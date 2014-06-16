قوات حفتر تشن هجوما جديدا شرق ليبيا

اللواء خليفة حفتر (Getty-أرشيف)

شنت قوات اللواء الليبي المنشق خليفة حفتر هجوما جديدا الأحد على ما قال إنهم متشددون في مدينة بنغازي بشرق ليبيا مما أدى إلى اندلاع أعنف اشتباكات خلال أسابيع ومقتل حوالي 12 شخصا وانقطاع للكهرباء بالمدينة.

وتكافح الحكومة الليبية لإعادة النظام في أنحاء البلاد قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في 25 يونيو الجاري. ولاتزال الفوضى تعم الأوضاع في بنغازي ثاني أكبر المدن الليبية ومهد الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأطاحت بمعمر القذافي قبل ثلاثة أعوام.

وكان اللواء المنشق خليفة حفتر قد أعلن الحرب على الميليشيات في بنغازي وانضم إليه عدد من وحدات الجيش. وتقول حكومة طرابلس إنه لا يتمتع بأي سلطة تسمح له بالتحرك كما يتم تجاهل أوامره في الكثير من أنحاء البلاد خاصة في الشرق حيث تتنافس ميليشيات وجماعات قبلية على النفوذ.

وهاجمت قوات حفتر تدعمها دبابات وراجمات صواريخ عددا من المعسكرات التي يقول إنها تابعة لمليشيات متشددة في مناطق غرب بنغازي الأحد مما أجبر عشرات العائلات على الفرار، وكان يمكن سماع أصوات الطائرات الحربية تحلق فوق المدينة.

وقال موظفو مستشفى لوكالة رويترز للأنباء إن مالايقل عن خمسة جنود وثلاثة مدنيين قتلوا من بينهم سودانيان. وأضافوا أن مالايقل عن 18 شخصا أصيبوا جراء تلك الاشتباكات.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الليبية (لانا) عن مصادر طبية قولها إن عدد القتلى 12 والمصابين 16، ومن جهته قال محمد الحجازي المتحدث باسم حفتر إن قواته اعتقلت خمسة من زعماء الجماعات المتشددة.

ويعتقد بعض المحللين بأن حفتر يتلقى الدعم من مصر ودول خليجية مثل الإمارات العربية المتحدة التي تشعر مثل الغرب بالقلق من استغلال المتشددين لحالة الفوضى في ليبيا.

وقال حفتر لقناة العربية الإخبارية التلفزيونية وبحسب ما نشرته على موقعها في الإنترنت إن جيران ليبيا يدعمون قواته للمساعدة في تأمين حدود البلاد. ولم يذكر أي تفاصيل لكنه نفي في وقت لاحق حصول قواته على أي دعم.

وأشاد حفتر في مؤتمر صحفي خارج بنغازي بالرئيس المصري الجديد عبد الفتاح السيسي ووصفه بأنه الرجل المناسب للمنصب. وتشن السلطات المصرية حملة أمنية على جماعة الإخوان المسلمين التي وصفها حفتر يوم الأحد بأنها "شبكة تجسس دولية".

ويأتي أحدث قتال في ليبيا قبل أقل من أسبوعين على انتخابات برلمانية يأمل المواطنون العاديون أن تضع نهاية للتشاحن السياسي الذي أصاب عملية صنع القرار بالشلل منذ الانتخابات الأخيرة التي أجريت في صيف 2012.

وحذر محمد الحجازي المتحدث باسم حفتر المتشددين من إدخال أسلحة عبر ميناء درنة التجاري شرقي بنغازي.

وتنشط جماعة أنصار الشريعة وجماعات أخرى في درنة وسط فراغ في السلطة بليبيا. وتصنف الولايات المتحدة أنصار الشريعة كمنظمة إرهابية.

وكان حفتر مقربا من القذافي إلا أنه انشق عنه ولعب دورا في الانتفاضة الليبية عام 2011، وفي فبراير الماضي أثار شائعات بالقيام بانقلاب بعد أن ظهر في زي عسكري ليدعو إلى تشكيل لجنة رئاسية تحكم البلاد إلى أن تجري انتخابات.