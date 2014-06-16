روسيا تهدد بقطع الغاز لأوكرانيا بعد فشل المفاوضات

أعلنت شركة الغاز الروسية الحكومية غازبروم الأحد أن إمدادات الغاز الغاز الروسي إلى أوكرانيا ستتوقف اذا لم تسدد أوكرانيا متأخراتها البالغة 1.95 مليار دولار قبل الساعة 06.00 بتوقيت غرينتش من صباح الاثنين، إثر فشل المفاوضات بين موسكو وكييف بهذا الشأن.

وقال المتحدث باسم الشركة سيرغي كوبريانوف في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الفرنسية "لم نتوصل لاتفاق ومن غير المرجح أن نلتقي مجددا، فنحن أصلا أصبحنا داخل الطائرة وفي طريقنا" للعودة إلى موسكو، وأضاف "إذا لم نحصل على دفعة مسبقة بحلول الساعة 06.00 بتوقيت غرينتش فسنتوقف عن تسليم الغاز".

وكان مصدر حكومي أوكراني أكد في وقت سابق من الأحد انتهاء المفاوضات "دون التوصل لنتيجة".

وكانت المفاوضات استؤنفت مساء الأحد بوساطة من الاتحاد الأوروبي بهدف تفادي قطع إمدادات الغاز عن أوكرانيا وبالتالي عن أوروبا، كون صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا تمر عبر أوكرانيا.

وشارك في المفاوضات التي جرت في كييف رئيس مجلس إدارة ومدير عام مجموعة غازبروم ألكسي ميلر ورئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك والمفوض الأوروبي لشؤون الطاقة غونتر أوتينغر.

وأعلنت المفوضية الأوروبية فجر اليوم الاثنين أنها لا تزال "مقتنعة" بإمكانية التوصل لاتفاق بين موسكو وكييف حول إمدادات الغاز الروسي إلى أوكرانيا، على الرغم من الفشل الذي انتهت إليه مفاوضات اللحظة الأخيرة في كييف.

وقالت المفوضية في بيان صدر عن مقرها في بروكسل إنها "مقتنعة أن التوصل إلى حل لا يزال ممكنا وأنه سيكون في مصلحة جميع الأطراف المعنية".