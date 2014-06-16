تجدد القصف الإسرئيلي لغزة وشهيد برام الله

مواطن فلسطيني يتفقد أثر الدمار الذي خلفه القصف على مزرعته بغزة (Getty)

جدد الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته التي استهدفت عددا من المواقع في قطاع غزة، في الوقت الذي استشهد فيه شاب فلسطيني بنيران إسرائيلية بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة التي يحاصرها جيش الاحتلال بحثا عن ثلاثة مستوطنين اختفوا هناك.

وأفاد مراسل الجزيرة تامر المسحال بأن مقاتلات أف-16 إسرائيلية أطلقت عدة صواريخ على مواقع تابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية في مناطق متفرقة من قطاع غزة مما أسفر عن جرح أربعة أشخاص.

وأفادت صحيفة إسرائيلية أن هذا القصف يأتي ردا على إطلاق أربعة صواريخ في ساعات متأخرة من مساء أمس الأحد على مدينة عسقلان جنوبي إسرائيل انطلاقا من غزة بحسب الصحيفة.

وذكرت صحيفة "هآرتس" على موقعها الإلكتروني أن أربعة صواريخ أطلقت تجاه مدينة عسقلان، لكن بطاريات القبة الحديدية اعترضت اثنين منها وسقط الآخران في مناطق مفتوحة.

ولم يسفر إطلاق الصواريخ عن أي إصابات ودوت صفارات الإنذار في مجلس هوف عسقلان الإقليمي جراء إطلاق الصواريخ.

من جهة أخرى أفاد مراسل الجزيرة في الضفة الغربية بأن شابا فلسطينيا قد استشهد برصاص قوات الاحتلال في مخيم الجلزون شمال رام الله، بينما اعتقل جنود الاحتلال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك في الخليل.

وكانت قناة الجزيرة أوردت في وقت سابق من يوم الأحد أن قوات الاحتلال قامت بحصار منازل في مدينة الخليل وفجّرت خلال بحثها عن ثلاثة المستوطنين المختفين في الضفة الغربية.

من جهة أخرى أفاد شهود عيان بتعرض موقعين لجيش الاحتلال في مدينة بيت لحم لإطلاق نار، كما أغلقت قوات الاحتلال عددا من الشوارع بعد إطلاق النار على موقعين عسكريين في بلدة بيت جالا غرب مدينة بيت لحم.

ولا تزال المروحيات تحلق في سماء مدينة الخليل جنوب الضفة، وسط انتشار مكثف لجيش الاحتلال على الأرض.

ولم يصدر تعليق فوري من متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي على الوضع في الخليل. ويمشط الجنود الإسرائيليون المنازل في الخليل للعثور على ثلاثة مستوطنين اختفوا ليلة الجمعة بعد أن غادروا مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية.

من جهته اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بخطف الإسرائيليين الثلاثة، ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن نتنياهو قوله في اجتماع وزاري لقد "خطفتهم حماس، وستكون هناك عواقب وخيمة".

وردت منظمة التحرير الفلسطينية برفض "هذه الاتهامات الزائفة" من نتنياهو، ونددت "بالحملة العنصرية الهوجاء التي يشنها ضد شعبنا وقيادته".

كما قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إن هناك "مؤشرات عديدة" على أن حركة حماس ضالعة في خطف الإسرائيليين الثلاثة.