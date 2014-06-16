بنغلاديش تعلن عن أول إصابة بكورونا

أحدث جهاز للكشف عن فيروس سارس وكورونا (Getty)

أعلنت بنجلادش الأحد عن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (كورونا) وهي لرجل عائد من الولايات المتحدة عن طريق أبوظبي.

وقال محمود الرحمن من معهد علم الأوبئة وأبحاث ومكافحة الأمراض إن الرجل الذي يبلغ من العمر 53 عاما ويعالج حاليا في المستشفى، وأضاف "في الغالب أنه أصيب بالفيروس حين توقف في أبوظبي خلال عودته من الولايات المتحدة".

وتم الإبلاغ عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا بين البشر عام 2012، ويسبب الفيروس التهابا حادا في الجهاز التنفسي وتتشابه أعراضه إلى حد كبير مع أعراض التهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس) الذي تفشى عام 2003، وتبلغ نسبة الوفاة بالمرض حوالي 40% من المصابين به.

من جهة أخرى أفاد فريق بحثي سعودي أنهم عثروا على أول دليل مباشر على أن فيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية "كورونا" ينتقل مباشرة من الإبل إلى البشر.

فقد أجروا تحليلا لعينات أخذت من رجل سعودي توفي العام الماضي ويملك جمالا وكان أحدها مريضا، وتبين لهم بالفحوص الميددانية والتحليلات المخبرية أن الفيروس انتقل مباشرة من أحد الجمال المصاب إلى الضحية.

وقاد الدراسة الباحث طارق مدني من كلية الطب بجامعة الملك عبد العزيز في جدة، ونشرت نتائجها في مجلة "New England of Medicine" الطبية، واستندت الدراسة الميدانية والفحوص والتحاليل المخبرية إلى عينات وبيانات لرجل سعودي كان لديه تسعة من الجمال وقد توفي جراء إصابته بفيروس كورونا بنوفمبر عام 2013 عن عمر 44 عاما.

وقد قال أحد أقرباء من المتوفي إنه شاهده وهو يضع مرهما طبيا على أنف أحد جماله المصابة بسيولة وإفرازات أنفية، وأضاف أنه رأى هذا المشهد قبيل أن يسقط قريبه نفسه ضحية للإصابة بكورونا بسبعة أيام.

وقام الفريق البحثي بإجراء تحليلات وفحوص لعينات جينية حصلوا عليها من الضحية ومن أحد الجمال المصابة والتي جاءت إيجابية ودللت على أن الفيروس قد انتقل مباشرة من الجمل المصاب إلى الرجل المتوفي.

وكانت دراسة سابقة افترضت أن الفيروس كان منتشرا بين الجمال منذ فترة طويلة قد تصل إلى عشرين سنة ولكن حدثت طفرة وبدأ بعدها ينتقل من الإبل ويصيب البشر.

وأعراض الإصابة بكورونا تبدأ بالحمى والإنهاك العام ثم صعوبات في التنفس والتهابات رئوية، وفي بعض الحالات قد يؤدي إلى الفشل الكلوي ثم إلى وفاة المصاب.

وأصيب بالمرض حوالي 800 شخص على مستوى العالم وتوفي منهم 310 أشخاص. وظهرت معظم حالات الإصابة في السعودية لكن حالات متفرقة ظهرت في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا والولايات المتحدة، وأشارت آخر الإحصائيات التي أوردتها وزارة الصحة السعودية إلى أن كورونا أصاب 688 شخصا توفي منهم 282 منذ اكتشافه في عام 2012.