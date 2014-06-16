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الإفراج عن الشامي و13 متهما آخرين بمصر

16/6/2014

وافق النائب العام المصري المستشار هشام بركات الاثنين على إخلاء سبيل 13 متهما في قضية فض اعتصام رابعة بينهم الصحفي في شبكة الجزيرة الإعلامية -المضرب عن الطعام منذ 130 يوما- عبد الله الشامي.

وفضت قوات الأمن المصرية اعتصام رابعة -المناهض للانقلاب العسكري في مصر- في أغسطس/آب من العام الماضي، مما أدى لمقتل مئات المعتصمين.

من جهة أخرى، قالت محكمة مصرية إنها ستحكم في جلسة 23 يونيو/حزيران في قضية متهم فيها ثلاثة صحفيين يعملون في شبكة الجزيرة الإعلامية، وهم بيتر جريست وهو أسترالي ومحمد فهمي وهو مصري يحمل الجنسية الكندية وباهر محمد وهو مصري.

وتقول منظمات حقوقية إن القضية تبين أن السلطات المصرية تنتهك حرية التعبير، لكن المسؤولين في القاهرة يقولون إن القضية لا صلة لها بحرية التعبير، وأن الشبهات حامت حول الصحفيين الثلاثة لعملهم بدون ترخيص. وتنفي شبكة الجزيرة الإعلامية التهم الموجهة إلى صحفييها، وتصفها بأنها "سخيفة".

وأثارت حملة على المعارضة تساؤلات بشأن وضع الديمقراطية في مصر بعد ثلاث سنوات من الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك وبثت آمالا في مزيد من الحريات في أكبر الدول العربية سكانا.

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