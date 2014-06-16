الأهداف العكسية على قمة هدافي المونديال حتى الآن

حارس مرمى فريق هندوراس يتحسس الكرة متحسرا بعد أن سجل هدفا عكسيا بمرماه لصالح ديوك فرنسا

في ظل الارتفاع المتزايد بمعدلات تسجيل الأهداف في نهائيات كأس العالم الجارية حاليا، يبدو أن الأهداف العكسية سيكون لها شأن وستلعب دورا بارزا وستزيد من معدلات الإثارة في منافسات المونديال بالبرازيل.

فبعد 11 مباراة أجريت في البطولة لازالت الأهداف العكسية والتي يسجلها اللاعبون في مرمى فريقهم تتبرع على عرش هدافي المونيال برصيد ثلاثة أهداف.

وهذا يعتبر في حد ذاته يعد إنجازا في مونديال البرازيل 2014، فلم تسجل في تاريخ نسخ بطولات كأس العالم الـ19 السابقة سوى 39 هدفا فقط.

ففي المباراة الافتتاحية للبطولة الخميس الماضي منح مدافع البرازيل مارسيلو كرواتيا تقدما مفاجئا في المباراة بتحويله للكرة إلى داخل شباك مرمى فريقه، وليصبح أول لاعب برازيلي يسجل لصالح الفريق المنافس في تاريخ نهائيات كأس العالم.

ثم عادت لعنة الأهداف العكسية لتطارد المنتخبات بعد ذلك، ففي مباراة منتخب ديوك فرنسا ضد هندوراس ارتدت تسديدة المهاجم كريم بن زيمة من القائم ليقوم حارس المرمى الهندوراسي بدفع الكرة غير متعمد إلى داخل الشباك متجاوزة خط المرمى.

وذهب سعية المحموم للحاق بالكرة المتدحرجة لداخل المرمى دون جدوى بعد استخدام واعتماد تكنولوجيا جديدة لمراقبة خط المرمى لأول مرة في كأس العالم فاحتسب الحكم الهدف لصالح منتخب الديوك.

كما أصبح منتخب البوسنة صاحب أسرع هدف عكسي في مرماه في تاريخ منافسات كأس العالم حتى الآن وذلك في مباراته الأولى أمام منتخب الأرجنتين فجر الأحد. وسجل سياد كولاشيناتس لاعب البوسنة أسرع هدف عكسي في تاريخ كأس العالم عندما اسكن الكرة شباك حارس مرماه في الدقيقة الثالثة من مباراة الفريقين أمام الأرجنتين ضمن المجموعة السادسة.

وكان الرقم القياسي للأهداف العكسية في بطولة واحدة من منافسات كأس العالم هو ستة أهداف وكان في مسابقة كأس العالم عام 1998 بفرنسا، لكن هذا الرقم يبدو أنه أصبح مهددا ولا سيما أن هناك 53 مباراة متبقية في مونديال البرازيل.

وقال بعض النقاد والمحللين الرياضيين إن منتخبات مثل بلغاريا والمكسيك وإسبانيا تعتبر من المنتخبات المتخصصة في تسجيل أهداف في مرماها خلال منافسات كأس العالم، فقد سجل كل منها ثلاثة أهداف في مرماه، لكن دولة ترينيداد وتوباجو هي الدولة الوحيد التي في التاريخ الذي سجل منتخبها أكبر عدد من الأهداف في مرماه أكثر مما سجله في مرمى الفرق المنافسة.