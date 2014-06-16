البث الحي
منوعات

الأهداف العكسية على قمة هدافي المونديال حتى الآن

16/6/2014
 
حارس مرمى فريق هندوراس يتحسس الكرة متحسرا بعد أن سجل هدفا عكسيا بمرماه لصالح ديوك فرنسا

في ظل الارتفاع المتزايد بمعدلات تسجيل الأهداف في نهائيات كأس العالم الجارية حاليا، يبدو أن الأهداف العكسية سيكون لها شأن وستلعب دورا بارزا وستزيد من معدلات الإثارة في منافسات المونديال بالبرازيل.

فبعد 11 مباراة أجريت في البطولة لازالت الأهداف العكسية والتي يسجلها اللاعبون في مرمى فريقهم تتبرع على عرش هدافي المونيال برصيد ثلاثة أهداف.

وهذا يعتبر في حد ذاته يعد إنجازا في مونديال البرازيل 2014، فلم تسجل في تاريخ نسخ بطولات كأس العالم الـ19 السابقة سوى 39 هدفا فقط.

ففي المباراة الافتتاحية للبطولة الخميس الماضي منح مدافع البرازيل مارسيلو كرواتيا تقدما مفاجئا في المباراة بتحويله للكرة إلى داخل شباك مرمى فريقه، وليصبح أول لاعب برازيلي يسجل لصالح الفريق المنافس في تاريخ نهائيات كأس العالم.

ثم عادت لعنة الأهداف العكسية لتطارد المنتخبات بعد ذلك، ففي مباراة منتخب ديوك فرنسا ضد هندوراس ارتدت تسديدة المهاجم كريم بن زيمة من القائم ليقوم حارس المرمى الهندوراسي بدفع الكرة غير متعمد إلى داخل الشباك متجاوزة خط المرمى.

وذهب سعية المحموم للحاق بالكرة المتدحرجة لداخل المرمى دون جدوى بعد استخدام واعتماد تكنولوجيا جديدة لمراقبة خط المرمى لأول مرة في كأس العالم فاحتسب الحكم الهدف لصالح منتخب الديوك.

كما أصبح منتخب البوسنة صاحب أسرع هدف عكسي في مرماه في تاريخ منافسات كأس العالم حتى الآن وذلك في مباراته الأولى أمام منتخب الأرجنتين فجر الأحد. وسجل سياد كولاشيناتس لاعب البوسنة أسرع هدف عكسي في تاريخ كأس العالم عندما اسكن الكرة شباك حارس مرماه في الدقيقة الثالثة من مباراة الفريقين أمام الأرجنتين ضمن المجموعة السادسة.

وكان الرقم القياسي للأهداف العكسية في بطولة واحدة من منافسات كأس العالم هو ستة أهداف وكان في مسابقة كأس العالم عام 1998 بفرنسا، لكن هذا الرقم يبدو أنه أصبح مهددا ولا سيما أن هناك 53 مباراة متبقية في مونديال البرازيل.

وقال بعض النقاد والمحللين الرياضيين إن منتخبات مثل بلغاريا والمكسيك وإسبانيا تعتبر من المنتخبات المتخصصة في تسجيل أهداف في مرماها خلال منافسات كأس العالم، فقد سجل كل منها ثلاثة أهداف في مرماه، لكن دولة ترينيداد وتوباجو هي الدولة الوحيد التي في التاريخ الذي سجل منتخبها أكبر عدد من الأهداف في مرماه أكثر مما سجله في مرمى الفرق المنافسة.

المزيد من منوعات

انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 7% هذا العام بسبب كورونا

غازات منبعثة من محطة لتوليد الطاقة (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلة غامضة جديدة في بولندا (صور)

مسلّة معدنية غامضة في محيط نهر فيستولا في العاصمة البولندية (الفرنسية)

الإعلامي المغربي صلاح الدين الغماري يتصدر غوغل عربيا عقب وفاته المفاجئة

الإعلامي المغربي صلاح الدين الغماري (وسائئل التواصل)

"ميسي يركع أمام رونالدو".. شقيقة نجم الكرة البرتغالي تثير جدلا واسعا

النجمان العالميان- ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو(رويترز)
الأكثر قراءة

لفشله في قراءة نص اليمين.. إقالة نائب وزير قبل تسلم منصبه (فيديو)

تنزانيا..إقالة نائب وزير التعدين قبل تسلم منصبه(مواقع التواصل)

أبو تريكة يزور أحد ملاعب مونديال قطر ويوجه رسالة للمنتخب المصري (صور)

تركيا ترفض العقوبات وأردوغان: على أوربا وأمريكا التخلص من اللوبيات المعادية لأنقرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثناء المؤتمر الصحفي اليوم (الأناضول)

في عرض للقوة موجه لإيران.. قاذفتان أمريكيتان تحلقان فوق الخليج (فيديو)

الطائرة المقاتلة الأمريكية "بي 52" أرشيفية رويترز