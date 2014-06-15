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هدف قاتل يهدي سويسرا الفوز على الاكوادور

15/6/2014

أحرز البديل هارس سيفيروفيتش هدفاً في الثواني الأخيرة ليقود سويسرا للفوز 2-1 على الإكوادور في نهائيات كأس العالم لكرة القدم الأحد. وبينما كان الفريقان في الطريق نحو أول تعادل في كأس العالم 2014، سجل سيفيروفيتش هذفا من كرة عرضية في الدقيقة الثالثة والأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وتقدم الاكوادور بهدف لاينر فالنسيا بضربة رأس في الدقيقة 22 وأدرك البديل أدمير محمدي التعادل بالطريقة ذاتها في الدقيقة 48.

وأهدر شيردان شاكيري أول فرصة لسويسرا عندما توغل بالكرة وسددها بجوار القائم بعد مرور ربع ساعة من حافة منطقة الجزاء.

لكن قبل نحو 20 دقيقة من النهاية كان شاكيري لاعب بايرن ميونيخ قريباً من إحراز هدف الفوز لسويسرا عندما انفرد بالمرمى وسدد الكرة محاذية للمرمى. وكان التكافؤ حاضراً إلى حد كبير طوال المباراة.

واستغل محمدي – الذي شارك في بداية الشوط الثاني بدلا من فالنتين شتوكر – ركلة ركنية نفذها ريكاردو رودريجيز ووضع الكرة برأسه في المرمى من نفس المكان تقريبا الذي سجلت منه الاكوادور.

وكادت سويسرا التي استحوذت على الكرة كثيرا خلال الشوط الثاني أن تدفع ثمن خروج خاطئ من الحارس دييجو بيناليو عن مرماه لكن الدفاع أنقذ الفرصة في الوقت المناسب.

وفي الدقائق الأخيرة زادت الإثارة في ظل سعي كل منتخب الخروج بالنقاط الثلاث حتى تمكن سيفيروفيتش من خطف هدف الانتصار الثمين في المجموعة الخامسة التي تضم أيضا فرنسا وهندوراس.

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