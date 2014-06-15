نتنياهو: حماس وراء اختطاف شبابنا المفقودين

جنود إسرائيليون يغادرون منزلا فلسطينيا بالضفة الغربية المحتلة بعد تفتيشه (Getty)

قال راديو الجيش الإسرائيلي إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حمل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" مسؤولية خطف ثلاثة مراهقين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.

ونقل الراديو عن نتنياهو قوله في اجتماع وزاري بتل أبيب لقد "خطفتهم حماس، ستكون هناك عواقب وخيمة".

وكانت مصادر فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة قالت إن الجيش الإسرائيلي إعتقل ما يزيد على مائة فلسطيني من بينهم وزراء سابقون ونواب في المجلس التشريعي وقياديون من حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن الاعتقالات شملت كل أنحاء الضفة الغربية ولكنها تركزت في منطقة الخليل.

ودفعت إسرائيل بالمزيد من قواتها إلى الضفة الغربية المحتلة لتكثيف جهودها للبحث عن ثلاثة شبان إسرائيليين يعتقد أن فلسطينيين خطفوهم، لكن قال مصدر عسكري إسرائيلي قال إنه لم يتضح بعد ما إذا كانوا قتلوا أم لا يزالون على قيد الحياة.

وتسبب اختفاء الشبان الثلاثة يوم الخميس الماضي أثناء عودتهم من معهد ديني يدرسون فيه في مستوطنة يهودية بموجة تمشيط وتفتيش للمنازل واعتقالات وتحقيقات شملت عموم أنحاء الضفة الغربية وتركزت بمدينة الخليل الفلسطينية والقرى المحيطة بها.

ونقل مراسل الجزيرة عن مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دفعت بالمزيد من التعزيزات جنوب الضفة بحثا عن ثلاثة مستوطنين اختفوا منذ الخميس الماضي في مدينة الخليل في ظروف غامضة، وشنت غارات على قطاع غزة.

وبحسب المراسل، فقد طالت الاعتقالات العشرات من قيادات ونشطاء حركتي الجهاد الإسلامي وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالضفة.

من جهته قال مسؤول عسكري إسرائيلي إن تعزيزات عسكرية ضخمة من 2000 رجل تشمل وحدات من القوات الخاصة ولواء مظليين نشرت حول مدينة الخليل حيث تتركز عمليات البحث عن المستوطنين الثلاثة.

كما شنت المقاتلات الإسرائيلية غارات على أهداف بقطاع غزة لكن مسؤولا عسكريا إسرائيليا قال إنه لا صلة لهذه الغارات باختفاء الشبان الثلاثة، وإنما كانت ردا على قصف صواريخ من القطاع باتجاه إسرائيل الأسبوع الماضي.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إن سلاح الجو أصاب موقعا لما سماها أنشطة إرهابية ومخزنا للأسلحة في جنوب قطاع غزة.

وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم وقوع الغارات وقال إن "مروحية أباتشي للاحتلال الإسرائيلي نفذت غارة جوية بالصواريخ على موقع تدريب لكتائب القسام في خان يونس جنوب القطاع.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيليل بنيامين نتنياهو قد صرح بأن "ما وصفها" بأنها جماعة إرهابية هي التي خطفت الشبان الثلاثة، وحمل الرئيس الفسطيني محمود عباس المسؤولية كاملة عن اختفائهم.



وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان عقب مشاورات أمنية طارئة أنه أصدر تعليمات صارمة للجيش وقوات الأمن للبقاء في حالة تأهب قصوى للتعامل مع أي سيناريو محتمل.

كما لمح وزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعلون إلى احتمال اختطاف جهة فلسطينية الشبان المفقودين منذ نحو ثلاثة أيام.

وأضاف يعلون أن حوادث الاختطاف ليست جديدة على إسرائيل وأشار إلى أنه قد سبق إحباط 14 محاولة لخطف إسرائيليين من قبل فلسطينيين هذا العام.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن المفقودين هم إيال يِفراح (19 عاما) وغيلعاد شاعَر (16 عاما) ونفتالي فرينكيل (16 عاما) ويدرسون في مدرستين تلموديتين، واحدة في مستوطنة كفر عتصيون التي فقدوا بالقرب منها، والأخرى في الجزء المحتل من مدينة الخليل ويحمل أحدهم الجنسية الأميركية.