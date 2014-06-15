كيري مساعدة أميركا مرهونة بتحقيق توافق عراقي

كيري متحدثا في لندن (أرشيف-رويترز)

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن جون كيري قال إن المساعدة الأميركية للعراق الذي يسعى لصد تقدم مفاجئ لمسلحين متشددين لن تنجح إلا إذا تغلب الزعماء العراقيون على انقساماتهم العميقة.

وأضاف بيان الخارجية أن كيري تحدث مع نظيره العراقي هوشيار زيباري و"أكد له أن هذه المساعدة من الولايات المتحدة لن تنجح إلا إذا كان الزعماء العراقيون مستعدين لتنحية خلافاتهم جانبا وتطبيق أسلوب منسق وفعال لإقامة الوحدة الوطنية اللازمة لتقدم البلاد ومواجهة تهديد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام".

وحث كيري العراق أيضا على التصديق بسرعة على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 30 أبريل الماضي وتشكيل حكومة جديدة دون فترة النزاع الطويلة التي أعقبت انتخابات 2010.

وتباطأ على ما يبدو تقدم مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام تجاه بغداد، ولكن لا يزال هناك تهديد خطير يواجه حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي.

وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد قال يوم الجمعة الماضي إنه يدرس خيارات عسكرية ولكن ليس من بينها إرسال قوات عل الأرض لمساعدة المالكي على مواجهة اضطرابات عززتها الحرب في سوريا المجاورة.

وأمرت الولايات المتحدة حاملة طائرات بدخول الخليج مما أثار توقعات بتقديم الولايات المتحدة مساعدة جديدة بالإضافة إلى مبيعات السلاح والتدريب المحدود التي توفرها الولايات المتحدة للعراق منذ سحب قواتها في 2011.

ولكن المسؤولين الأميركيين يحجمون عن تقديم مساعدات ضخمة جديدة دون الحصول على تأكيدات من الساسة من السنة والشيعة والأكراد بأن بإمكانهم التغلب على خلافاتهم القائمة بينهم منذ فترة طويلة.