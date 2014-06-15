البث الحي
منوعات

كاميرون: تساهلنا مع التشدد الإسلامي أكثر مما ينبغي

15/6/2014

قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الأحد إن بلاده تساهلت مع "التشدد الاسلامي" أكثر مما ينبغي في السابق وسمحت بازدهار لغة الخطاب العنيف متعهدا باتباع نهج "قوي" للتصدي للمشكلة.

وأشار كاميرون في مقال نشره بصحيفة (ميل أون صنداي) التابعة للجناح اليميني إلى أن بريطانيا سمحت أحيانا بعدم الاعتراض على وجهات نظر غير مقبولة بدواعي الحرية وأضاف " كانت لدينا حساسية في السنوات الأخيرة من توجيه رسالة تبعث على القلق وهي  إذا كنت لا تريد أن تؤمن بالديمقراطية فلا بأس، وإذا كانت المساواة لا تتماشى مع تفكيرك فلا تقلق بشأن ذلك واذا لم تتسامح قط  مع الاخرين فسنظل نتسامح معك"  وكتب أيضاً  "لم يؤد هذا فحسب إلى الانقسام بل أتاح أيضا ازدهار التطرف بنوعيه العنيف وغير العنيف".

حيث أثارت معلومات تضمنت أدلة على وجود فصل بين الطلاب على أساس العقيدة والجنس واساءة استخدام التمويل حالة من التوتر في حكومة كاميرون الائتلافية ودخل اثنان من ابرز وزرائه في شجار علني بشأن رد فعل السلطات على القضية.

كما تقول مصادر حكومية إن مئات الشباب المسلمين يقاتلون أيضا في سوريا وهو أمر يثير قلق الأجهزة الأمنية التي تخشى أن ينشروا " التطرف" وربما العنف لدى عودتهم إلى البلاد.

ويخوض كاميرون الانتخابات العام المقبل سعيا للفوز بولاية جديدة، حيث احتلت القضايا المتعلقة بالهوية البريطانية مكانة بارزة على جدول الاعمال السياسي وجاءت الهجرة والاقتصاد على رأس مخاوف الناخبين للمرة الاولى منذ سنوات، وكان حزب الاستقلال البريطاني الذي وعد بالحد من الهجرة فاز بالانتخابات الأوروبية الشهر الماضي ليدفع المحافظين بزعامة كاميرون إلى المركز الثالث.

المزيد من منوعات

انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 7% هذا العام بسبب كورونا

غازات منبعثة من محطة لتوليد الطاقة (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلة غامضة جديدة في بولندا (صور)

مسلّة معدنية غامضة في محيط نهر فيستولا في العاصمة البولندية (الفرنسية)

الإعلامي المغربي صلاح الدين الغماري يتصدر غوغل عربيا عقب وفاته المفاجئة

الإعلامي المغربي صلاح الدين الغماري (وسائئل التواصل)

"ميسي يركع أمام رونالدو".. شقيقة نجم الكرة البرتغالي تثير جدلا واسعا

النجمان العالميان- ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو(رويترز)
الأكثر قراءة

لفشله في قراءة نص اليمين.. إقالة نائب وزير قبل تسلم منصبه (فيديو)

تنزانيا..إقالة نائب وزير التعدين قبل تسلم منصبه(مواقع التواصل)

في عرض للقوة موجه لإيران.. قاذفتان أمريكيتان تحلقان فوق الخليج (فيديو)

الطائرة المقاتلة الأمريكية "بي 52" أرشيفية رويترز

أبو تريكة يزور أحد ملاعب مونديال قطر ويوجه رسالة للمنتخب المصري (صور)

عقوبات أوربية وأمريكية ضد تركيا.. وأنقرة ترفض "لغة التهديد"

اجتماع قادة الاتحاد الأوربي في بروكسل (روتيرز)