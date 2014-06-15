قوات النظام السوري تدخل مدينة كسب

صورة لدبابتين تابعتين للمعارضة السورية ببلدة كسب قبيل الانسحاب منها (رويترز)

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ووسائل إعلام سورية رسمية إن القوات النظامية السورية دخلت بلدة كسب الواقعة على الحدود مع تركيا في قلب معقل الأقلية العلوية المنتمي لها الرئيس بشار الأسد.

ويعد انسحاب معظم قوات المعارضة من البلدة بما في ذلك المقاتلين المرتبطين بتنظيم القاعدة لطمة قاسية للمعارضة التي أضعفها ما حققته قوات الأسد من مكاسب في الآونة الأخيرة وقلة العتاد إضافة إلى الاقتتال بين فصائل المعارضة نفسها.

وأضاف المرصد السوري أن عددا من المقاتلين بقي في مدينة كسب بعد رحيل معظمهم ومن بينهم مقاتلون من جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وصباح الأحد قال التلفزيون الحكومي السوري إن القوات الجيش السوري استعادت الاستقرار والأمن في كسب وأن فرق المهندسين تعمل على إزالة الألغام والمتفجرات التي زرعتها "العصابات الإرهابية".

وتابع المرصد أن الاشتباكات استمرت في المنطقة من منتصف ليل السبت وصباح الأحد لكنه لم يذكر أرقام الخسائر البشرية.

وأوضح المرصد أن القوات الحكومية دعمتها قوات من ميليشيا حزب الله اللبناني بالإضافة إلى مقاتلين سوريين وأجانب.

وكانت قوات المعارضة قد استولت على كسب وغالبية سكانها من المسيحيين الأرمن في مارس الماضي، وكانت أول مرة تتمكن فيها المعارضة من الاستيلاء والسيطرة على تجمع عمراني على ساحل البحر المتوسط، وقتل في الاشتباكات في تلك المنطقة أحد أبناء عمومة الأسد.