قتلى في قصف لمسلحين على قضاء تلعفر في العراق

قتل عشرة أشخاص جراء قصف شنه مسلحون على قضاء تلعفر الخاضع لسيطرة الحكومة العراقية في محافظة نينوى، أثناء محاولتهم اقتحامه، وفقا لمصادر أمنية ومحلية.

وقال ضابط برتبة عقيد في شرطة تلعفر (380 كلم شمال بغداد) إن "مسلحين كانوا يحاولون اقتحام القضاء، قاموا بقصف مناطق فيه ما أدى إلى مقتل عشرة أشخاص وإصابة 40 بجروح".

من جهة أخرى، نجحت القوات الأمنية والعسكرية مدعومة بالسكان في قضاء تلعفر الذي تسكنه غالبية من التركمان بصد هجوم للمسلحين الذين يسيطرون على معظم مناطق المحافظة، بحسب ما أفاد شهود عيان.

وذكر المصدر الأمني أن السكان وأفراد القوات الحكومية تمكنوا من قتل 18 من المهاجمين.

وفي بغداد، أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة الفريق قاسم عطا في مؤتمر صحافي أن سكان تلعفر وقواته الأمنية والعسكرية تمكنوا من صد هجوم المسلحين. مضيفا أن "طيران الجيش قصف رتلا المسلحين المهاجمين".

وفي الموصل، أثار محافظ الموصل السابق أثيل النجيفي في حديث لصحيفة حرييت نشرته الأحد، فكرة قيام الولايات المتحدة وتركيا بتوجيه ضربات جوية إلى المسلحين الذين استولوا على مدينته.

وقال أثيل النجيفي من منفاه في كردستان العراقية بأربيل إنه "يمكن أن تشن ضربات جوية على قواعد المقاتلين في "الدولة الإسلامية في العراق والشام" ليس في المدن بل في المناطق غير المأهولة".

لكن النجيفي عبر عن رفضه "لوجود جنود أجانب في منطقتنا" متحدثا عن فكرة القيام بعمليات جوية فقط وليس برية. وندد أيضا بنهب المصرف المركزي.

وأكد "انهم وزعوا 500 مليون دولار على السكان لتنظيف الشوارع وبذلك أصبح (تنظيم) الدولة الإسلامية في العراق والشام الأكثر قوة".