راسموسن: روسيا تعتبر حلف الأطلسي خصمها

قال أندرس فو راسموسن أمين عام حلف شمال الأطلسي في مقابلة نشرت الأحد إن الحلف يعد إجراءات لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها في المواجهة مع روسيا وأضاف أن على الحلف الآن أن يتكيف مع حقيقة أن موسكو تعتبره خصمها.

وتلقي كييف باللوم على موسكو بعد أن أسقط انفصاليون موالون لروسيا طائرة نقل تابعة للجيش الأوكراني. وكان التوتر بين الجانبين قد تصاعد بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا.

من جانبه أوضح راسموسن أن حلف شمال الأطلسي ليس لديه نية للتدخل عسكريا في أوكرانيا إلا أنه أرسل مقاتلات وسفنا إلى شرق أوروبا وقال راسموسن إن الحلف يدرس اجراءات طويلة الأمد لضمان حماية حلفائه، وقال راسموسن لصحيفة إلباييس الإسبانية "علينا التكيف مع حقيقة أن روسيا تعتبرنا الآن خصمها."

وأضاف أن حلف الأطلسي يعد حزمة مساعدات لعرضها على وزراء خارجية الدول الأعضاء بنهاية الشهر الجاري والتي ستتضمن مساعدة أوكرانيا لإصلاح قطاعها الدفاعي وتحديث قواتها المسلحة.