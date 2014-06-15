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راسموسن: روسيا تعتبر حلف الأطلسي خصمها

15/6/2014
 

قال أندرس فو راسموسن أمين عام حلف شمال الأطلسي في مقابلة نشرت  الأحد إن الحلف يعد إجراءات لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها في المواجهة مع روسيا وأضاف أن على الحلف الآن أن يتكيف مع حقيقة أن موسكو تعتبره خصمها.

وتلقي كييف باللوم على موسكو بعد أن أسقط انفصاليون موالون لروسيا طائرة نقل تابعة للجيش الأوكراني. وكان التوتر بين الجانبين قد تصاعد بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا.

من جانبه أوضح راسموسن أن حلف شمال الأطلسي ليس لديه نية للتدخل عسكريا في أوكرانيا إلا أنه أرسل مقاتلات وسفنا إلى شرق أوروبا وقال راسموسن إن الحلف يدرس اجراءات طويلة الأمد لضمان حماية حلفائه، وقال راسموسن لصحيفة إلباييس الإسبانية "علينا التكيف مع حقيقة أن روسيا تعتبرنا الآن خصمها."

 وأضاف أن حلف الأطلسي يعد حزمة مساعدات لعرضها على وزراء خارجية الدول الأعضاء بنهاية الشهر الجاري والتي ستتضمن مساعدة أوكرانيا لإصلاح قطاعها الدفاعي وتحديث قواتها المسلحة.

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