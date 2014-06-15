بالوتيلي عراب فوز إيطاليا على إنجلترا 2-1 بالمونديال

بالوتيلي يحتفل بتسجيل الهدف بمرمى إنجلترا (رويترز)

قال تشيزاري برانديلي مدرب المنتخب الإيطاليا بعد الفوز على منتخب بريطانيا بفضل هدف من ماريو بالوتيلي في بداية الشوط الثاني "المنطق يقول إننا لا نملك لاعبين بمثل قوة لاعبي إنجلترا لكننا نملك لاعبين لديهم المهارة الخططية وقد استحوذنا استحوذنا على الكرة لفترات أطول في الشوط الأول".

وأضاف "هذه هي طريقة اللعب كما أننا نملك مجموعة لاعبين بدلاء للفريق يمكنهم إكمال المهمة، لقد أشركنا أندريا بيرلو إلى جانب دانييلي دي روسي وماركو فيراتي من لزيادة العدد في وسط الملعب وقد أتى الأمر بثماره".

وتابع "كان يجب علينا أن نلعب بشكل جيد أمام إنجلترا التي يملك لاعبوها الخبرة والقدرة على تغيير اتجاهاتهم سريعا والانطلاق".

وكان ماريو بالوتيلي قد أحرز هدف التقدم لإيطاليا بعد خمس دقائق فقط من بداية الشوط الثاني ليقود إيطاليا للفوز على إنجلترا فجر الأحد في المجموعة الرابعة بكأس العالم لكرة القدم المقامة في البرازيل.

ووضع كلاوديو ماركيزيو لاعب المنتخب الإيطالي بلاده في المقدمة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء بعد أن خدع أندريا بيرلو مدافعي إنجلترا ولم يستطع الحارس جو هارت التصدي للكرة بعد مرور 35 دقيقة من بداية المباراة.

لكن هذا التقدم لم يستمر طويلا فبعد دقيقتين فقط انطلق واين روني من الناحية اليسرى في هجمة إنجليزية سريعة ليرسل تمريرة عرضية اجتازت دفاع إيطاليا لتصل إلى دانييل ستوريدج الذي حولها داخل المرمى لتستقر في شباك المنتخب الإيطاليا محققة هدف التعادل.

ودفع مدرب إيطاليا تشيزاري برانديلي بخمسة لاعبين في خط الوسط في محاولة للحد من خطورة وسرعة المهاجمين الشبان في إنجلترا.

ولعب بيرلو في وسط الملعب إلى جانب دانييلي دي روسي وماركيزيو إضافة إلى ماركو فيراتي وغاب الحارس جيانلويجي بوفون قائد المنتخب الإيطالي بسبب إصابة كاحله ولعب بدلا منه سلفاتوري سيريجو.

في حين اعتمد روي هودجسون مدرب إنجلترا على الثلاثي المكون من رحيم سترلينج وداني ويلبيك وروني لمساندة ستوريدج في الهجوم.