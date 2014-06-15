المانشافت يخوض مباراته المائة بكأس العالم

أفراد المنتخب الألماني يزورون مدرسة أطفال تابعة للمعونة الألمانية بالبرازيل (Getty)

سيصبح منتخب ألمانيا لكرة القدم أول منتخب في العالم يخوض المباراة رقم مائة في تاريخة ضمن مشاركاته بمنافسات كأس العالم يوم الاثنين المقبل والتي سيواجه فيها البرتغال ضمن المجموعة السابعة ضمن نهائيات المونديال بالبرازيل 2014.

ولم يغب منتخب الماكينات الألماني منذ بداية منافسات كأس العالم عن المونديال سوى مرتين فقط عام 1930 في أوروغواي وعام 1950 في بالبرازيل، وشارك للمرة الأولى في تاريخه عام 1934، وفاز منتخب ألمانيا بالكأس وتوج بطلا للعالم أعوام 1954 و1974 و1990.

ومنذ بداية مشاركة المنتخب الألماني بكأس العالم خاضت ألمانيا 99 مباراة فازب بـ66 منها وتعادلت 19 مرة وخسرت عشرين مرة، وسجل المنتخب الألماني خلال هذه الرحلة الممتدة 206 أهداف كما دخل مرماه 117 هدفا.

أما في مونديال البرازيل فيلعب المنتخب الألماني بإشراف مدربه يواكيم لوف ضمن المجموعة السابعة إلى جانب غانا والبرتغال والولايات المتحدة الأميركية.