الجامعة العربية: أزمة العراق تهدد الأمن العربي والإقليمي

عقد مجلس جامعة الدول العربية -في دورة غير عادية- اجتماعا على مستوى المندوبين الدائمين الأحد، لبحث الأزمة العراقية وتهديدها للأمن العربي والإقليمي.

وأكد بيان للجامعة بعد الاجتماع على أهمية المصالحة بين جميع الفصائل السياسية في العراق، لإنهاء الأزمة وقتال تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام".

وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية أحمد بن حلي "فعلا ما يجري في العراق الآن هو تهديد للأمن، ليس فقط العربي وإنما للأمن الإقليمي. الآن الأمن الإقليمي في المنطقة مهدد، ولهذا أعتقد أن مرجعياتنا موجودة، ولكن لا بد من كما قلت التوافق ودراسة كافة جوانب الموضوع بالنسبة للوقف مع العراق في هذه المرحلة وهذه الأزمة الراهنة".

وقال المندوب المغربي الدائم لدى الجامعة العربية السفير محمد العلمي الذي ترأس الاجتماع، إن هناك مفاوضات بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية للتوصل إلى حل للأزمة. مضيفا أنه "منذ بداية هذه الأزمة والمشاورات متواصلة ومستمرة على مستويات أعلى للوصول إلى أنجع السبل التي من شأنها أن تؤدي من جهة إلى وضع حد للأعمال "الإرهابية" على الأرض العراقية".

من جهة أخرى، قالت مصادر أمنية ومسؤول محلي إن اشتباكات عنيفة دارت في بلدة تلعفر على بعد 60 كيلومترا غربي الموصل قرب الحدود السورية.

واقتحم مسلحون بلدات على الطريق المؤدية إلى بغداد بعد السيطرة على الموصل قبل نحو أسبوع، في حملة لم تبطئ وتيرتها إلا بعد الاقتراب من العاصمة.