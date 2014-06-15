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الإفراج عن المعارض السوداني الصادق المهدي

15/6/2014

أفرجت السلطات السودانية عن الزعيم المعارض الصادق المهدي الأحد بعد شهر من اعتقاله، الأمر الذي أثار احتجاجات كبيرة ، بعدما اتهم وحدة شبه عسكرية بارتكاب انتهاكات في دارفور.

وقال وزير الدولة السوداني للإعلام ياسر يوسف إن إطلاق سراح المهدي جاء في "إطار قانوني". وأوضح يوسف أن رئيس الوزراء الأسبق أفرج عنه بعدما استأنف محاموه قرار حبسه لدى وزارة العدل مطالبين بسحب الاتهامات بحقه أو تعليقها.

واتهم المهدي، بعد اعتقاله في مايو/أيار الماضي، بتقويض الدستور وهي تهمة يمكن أن تؤدي إلى الحكم بإعدامه بعدما قال إن الحكومة ارتكبت أعمال عنف ضد المدنيين في منطقة دارفور.

وتسبب اعتقال المهدي باحتجاجات قام بها مؤيدوه، كما ألغى حزب الأمة محادثات حوار وطني دعا إليها الرئيس السوداني عمر البشير في وقت سابق هذا العام، بهدف تخفيف التوترات السياسية وخصوصا بسبب طريقة التعامل مع موضوع دارفور، ويأتي ذلك قبل انتخابات برلمانية ورئاسية تجرى في العام المقبل.

واعتقلت السلطات السودانية في وقت سابق هذا الشهر زعيم حزب المؤتمر المعارض إبراهيم الشيخ بعد أن انتقد هو الآخر الممارسات العنيفة لقوات الأمن في دارفور.

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