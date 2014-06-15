افتتاح قمة الـ77 والصين ببوليفيا

رئيس بوليفيا يتحدث إلى أمين عام الأمم المتحدة با كي مون خلال القمة (AFP)

افتتحت في سانتا كروز ببوليفيا مساء السبت قمة لمجموعة الـ77 والصين شعارها "نحو نظام عالمي جديد" لتعزيز البنية المؤسسية والتعاون الاقتصادي فيما بين دول المجموعة.

ويصادف عقد هذه القمة الذكرى الخمسين لقيام هذه المجموعة التي تأسست سنة عام 1964 في جنيف من 77 دولة وظلت تتوسع بانضمام دول جديدة لها حتى باتت تضم اليوم 134 دولةيشكلون حوالي ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وسبق الافتتاح الرسمي للقمة تجمع في ملعب رياضي بسانتا كروز شارك فيه الآلاف من بينهم نقابيون وممثلون عن مجموعات السكان الأصليين.

وأمام إيفو موراليس الرئيس البوليفي مضيف القمة ألقى رافاييل كوريا رئيس الإكوادور "أحد زعماء اليسار الراديكالي في أميركا اللاتينية" كلمة دعا فيها إلى الوحدة وانتقد محاولة" التخلص ومحاربة الحكومات التقدمية والوطنية".

كما دعا الرئيس الكوبي راؤول كاسترو من جهته الدول المشاركة في القمة إلى الدفاع عن فنزويلا وقال إننا "بدفاعنا عن فنزويلا إنما ندافع عن بوليفيا وسائر أميركا".

وأضاف كاسترو أن "الأوليغارش الذين لم يتمكنوا من التغلب على الرئيس (الفنزويلي الراحل) هوغو شافيز يعتقدون أن الوقت قد حان للإطاحة بالرئيس (الفنزويلي نيكولا) مادورو وبالثورة البوليفارية.. فلندافع نحن عن وحدتنا".

من ناحيته قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو"نحن نواجه مؤامرة ترمي الى تقسيم وطننا وإغراقه في العنف وإلى تبرير التدخل الدولي في شؤونه، وكل هذا بهدف الاستيلاء على أكبر احتياطي نفطي في العالم" ودعا إلى قيام "نظام اقتصادي عالمي جديد".

أما إيفو موراليس فوجه في كلمته تحذيرا إلى الولايات المتحدة ورئيسها باراك اوباما. وقال "إذا واصل السيد أوباما الاعتداء على شعب فنزويلا فانه، وفي مواجهة الاستفزاز والاعتداء، ستصبح فنزويلا وأميركا اللاتينية بأسرها فيتنام ثانية للولايات المتحدة".

وكان موراليس استقبل خلال النهار مندوب الصين إلى القمة نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشن تشو الذي وضع في تصرف بوليفيا قرضا بقيمة 80 مليون دولار لتحديث شركة الطيران البوليفية "بوا" وشراء أربع طائرات.

بدوره قدم النائب الأول للرئيس الإيراني إسحق جهنكيري لموراليس تسهيلا بخط ائتماني قيمته مائتي مليون دولار لتطوير قطاعات الطب والصناعة الدوائية والزراعة.

أما آخر الرؤساء الذين وصلوا إلى بوليفيا لحضور القمة فكان رئيس أوروغواي خوسيه موخيكا الذي قال فور وصوله "يوما ما ستصبح أعلامنا علما واحدا"، علم "الوطن الكبير"، في إشارة الى حلم قيام اتحاد بين دول أميركا اللاتينية الذي يراود الكثيرين.

ومن المفترض أن يصدر عن القمة إعلان ختامي الأحد يتضمن وبحسب المنظمين رؤية الدول المشاركة بشأن الأهداف الإنمائية للألفية التابعة للأمم المتحدة ولا سيما الحد من الفقر المدقع ووفيات الأطفال وتوفير التعليم والمساواة بين الجنسين وتطبيق التنمية المستدامة.

وهذه القمة الدولية تعقد لأول مرة في بوليفيا ووصفها موراليس بـ"التاريخية" وأكد أن نجاحها "سيعطي مكانة لأميركا اللاتينية بأسرها".