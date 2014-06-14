البث الحي
منوعات

كيري يحذر روسيا بشأن علاقاتها مع الانفصاليين في أوكرانيا

14/6/2014

حذر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري السبت روسيا من أن الولايات المتحدة وشركائها في مجموعة الدول السبع الكبار قد "يرفعون من التكاليف" التي قد تتحملها موسكو إذا لم تحد من تدفق الأسلحة إلى أوكرانيا وتقطع العلاقات مع "الانفصاليين" الموالين لها.

من جانبه قال مسؤول رفيع المستوى بوزارة الخارجية الأمريكية متحدثا عن اتصال هاتفي بين كيري ورئيس الوزراء الأوكراني أرسني ياتسنيوك إن كيري "شدد على التزام الولايات المتحدة ومجموعة الدول السبع بزيادة التكلفة التي ستتحملها روسيا إذا لم توقف تدفق الأسلحة عبر الحدود وتقطع صلتها بالانفصاليين."

وقدم كيري أيضا تعازيه لمقتل 49 جنديا لاقوا حتفهم عندما أسقط مسلحون طائرة نقل عسكرية في شرق أوكرانيا يوم السبت.

المزيد من منوعات

انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 7% هذا العام بسبب كورونا

غازات منبعثة من محطة لتوليد الطاقة (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلة غامضة جديدة في بولندا (صور)

مسلّة معدنية غامضة في محيط نهر فيستولا في العاصمة البولندية (الفرنسية)

الإعلامي المغربي صلاح الدين الغماري يتصدر غوغل عربيا عقب وفاته المفاجئة

الإعلامي المغربي صلاح الدين الغماري (وسائئل التواصل)

"ميسي يركع أمام رونالدو".. شقيقة نجم الكرة البرتغالي تثير جدلا واسعا

النجمان العالميان- ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو(رويترز)
الأكثر قراءة

لفشله في قراءة نص اليمين.. إقالة نائب وزير قبل تسلم منصبه (فيديو)

تنزانيا..إقالة نائب وزير التعدين قبل تسلم منصبه(مواقع التواصل)

أبو تريكة يزور أحد ملاعب مونديال قطر ويوجه رسالة للمنتخب المصري (صور)

تركيا ترفض العقوبات وأردوغان: على أوربا وأمريكا التخلص من اللوبيات المعادية لأنقرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثناء المؤتمر الصحفي اليوم (الأناضول)

عقوبات أوربية وأمريكية ضد تركيا.. وأنقرة ترفض "لغة التهديد"

اجتماع قادة الاتحاد الأوربي في بروكسل (روتيرز)