كيري يحذر روسيا بشأن علاقاتها مع الانفصاليين في أوكرانيا

حذر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري السبت روسيا من أن الولايات المتحدة وشركائها في مجموعة الدول السبع الكبار قد "يرفعون من التكاليف" التي قد تتحملها موسكو إذا لم تحد من تدفق الأسلحة إلى أوكرانيا وتقطع العلاقات مع "الانفصاليين" الموالين لها.

من جانبه قال مسؤول رفيع المستوى بوزارة الخارجية الأمريكية متحدثا عن اتصال هاتفي بين كيري ورئيس الوزراء الأوكراني أرسني ياتسنيوك إن كيري "شدد على التزام الولايات المتحدة ومجموعة الدول السبع بزيادة التكلفة التي ستتحملها روسيا إذا لم توقف تدفق الأسلحة عبر الحدود وتقطع صلتها بالانفصاليين."

وقدم كيري أيضا تعازيه لمقتل 49 جنديا لاقوا حتفهم عندما أسقط مسلحون طائرة نقل عسكرية في شرق أوكرانيا يوم السبت.