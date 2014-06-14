كولومبيا تتفوق على اليونان بثلاث أهداف

المنتخب الكولومبي

نجح المنتخب الكولومبي السبت بالتفوق على نظيره اليوناني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء في انطلاق الجولة الأولى للمجموعة الثالثة لكأس العالم لكرة القدم، الذي تستضيفه البرازيل بمشاركة 32 منتخبا قسموا على ثماني مجموعات.

وتمكن لاعب الفريق الكولومبي بابلو ارميرو من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الخامسة من زمن المباراة، التي أقيمت على استاد (جوفير نادور ماجاليس) في مدينة مينيراو البرازيلية إثر تسديدة قوية للكرة تغير مسارها بعد اصطدامها بأحد مدافعي اليونان لتأوي في الشباك. وانتهى الشوط الأول بتفوق كولمبي لعبا ونتيجة.

وفي الشوط الثاني واصل المنتخب الكولومبي تفوقه، ليتمكن مهاجمه تيوفلو غوتيريز من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة والخمسين، إثر متابعة جميلة لكرة عرضية من الجهة اليمنى قبل أن يختتم زميله جيمس رودريغز أهداف المباراة بإحرازه الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع إثر تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وبهذا حصد المنتخب الكولومبي أول ثلاث نقاط له في المجموعة، ليتصدر مجموعته في انتظار مباراة فريقي كوت ديفوار واليابان، التي ستقام فجر الأحد.