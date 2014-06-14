البث الحي
منوعات

كولومبيا تتفوق على اليونان بثلاث أهداف

14/6/2014

المنتخب الكولومبي

نجح المنتخب الكولومبي السبت بالتفوق على نظيره اليوناني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء في انطلاق الجولة الأولى للمجموعة الثالثة لكأس العالم لكرة القدم، الذي تستضيفه البرازيل بمشاركة 32 منتخبا قسموا على ثماني مجموعات.

وتمكن لاعب الفريق الكولومبي بابلو ارميرو من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الخامسة من زمن المباراة، التي أقيمت على استاد (جوفير نادور ماجاليس) في مدينة مينيراو البرازيلية إثر تسديدة قوية للكرة تغير مسارها بعد اصطدامها بأحد مدافعي اليونان لتأوي في الشباك. وانتهى الشوط الأول بتفوق كولمبي لعبا ونتيجة.

وفي الشوط الثاني واصل المنتخب الكولومبي تفوقه، ليتمكن مهاجمه تيوفلو غوتيريز من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة والخمسين، إثر متابعة جميلة لكرة عرضية من الجهة اليمنى قبل أن يختتم زميله جيمس رودريغز أهداف المباراة بإحرازه الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع إثر تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وبهذا حصد المنتخب الكولومبي أول ثلاث نقاط له في المجموعة، ليتصدر مجموعته في انتظار مباراة فريقي كوت ديفوار واليابان، التي ستقام فجر الأحد.

المزيد من منوعات

انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 7% هذا العام بسبب كورونا

غازات منبعثة من محطة لتوليد الطاقة (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلة غامضة جديدة في بولندا (صور)

مسلّة معدنية غامضة في محيط نهر فيستولا في العاصمة البولندية (الفرنسية)

الإعلامي المغربي صلاح الدين الغماري يتصدر غوغل عربيا عقب وفاته المفاجئة

الإعلامي المغربي صلاح الدين الغماري (وسائئل التواصل)

"ميسي يركع أمام رونالدو".. شقيقة نجم الكرة البرتغالي تثير جدلا واسعا

النجمان العالميان- ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو(رويترز)
الأكثر قراءة

لفشله في قراءة نص اليمين.. إقالة نائب وزير قبل تسلم منصبه (فيديو)

تنزانيا..إقالة نائب وزير التعدين قبل تسلم منصبه(مواقع التواصل)

أبو تريكة يزور أحد ملاعب مونديال قطر ويوجه رسالة للمنتخب المصري (صور)

تركيا ترفض العقوبات وأردوغان: على أوربا وأمريكا التخلص من اللوبيات المعادية لأنقرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثناء المؤتمر الصحفي اليوم (الأناضول)

عقوبات أوربية وأمريكية ضد تركيا.. وأنقرة ترفض "لغة التهديد"

اجتماع قادة الاتحاد الأوربي في بروكسل (روتيرز)