سبعة ملايين صوتوا في جولة الإعادة بالانتخابات الأفغانية

أعلن رئيس مفوضية الانتخابات الأفغانية يوسف نورستاني أن أكثر من سبعة ملايين أفغاني صوتوا في جولة الاعادة للانتخابات الرئاسية الأفغانية التي أجريت السبت. وهو المعدل الذي لم يكن متوقعا خلال كلمة لنورستاني أذاعها التلفزيون الوطني الافغاني.

يذكر أن معدل التصويت في جولة الإعادة يفوق المعدل الذي تم تسجيله في الجولة الأولى والبالغ 6,6 مليون ناخب بعد استبعاد 400 ألف بطاقة بسبب التزوير . وقال يوسف نورستاني إن نسبة 38 في المائة من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم كانوا من النساء. وتنافس في هذه الجولة كل من وزير الخارجية السابق عبد الله عبد الله، ووزير المالية السابق أشرف غني

من جانبه هنئ البيت الأبيض الأمريكي الشعب الأفغاني على شجاعته في إتمام جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية اليوم السبت. وقال بيان نشر اليوم السبت في واشنطن: "إن الانتخابات تعد خطوة مهمة إلى الأمام على الطريق الديمقراطي".

في الوقت نفسه أكدت الإدارة الأمريكية أنها ستظل ملتزمة بمساندة أفغانستان حتى بعد سحب قواتها منها في نهاية العام الجاري وأنها ستواصل دعمها في بناء الديمقراطية.

كما هنئ أندرس فوج راسموسن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ملايين الأفغان بمشاركتهم في جولة الإعادة التي جرت السبت لاختيار رئيس جديد للبلاد. وأشاد راسموسن بصفة خاصة "بالحرفية" التي تحلت بها الشرطة وقوات الأمن الأفغانية في تأمين الانتخابات.