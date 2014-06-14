روحاني يستبعد تدخل بلاده عسكريا في العراق

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن دخول قوات إيرانية للعراق للتصدي لما أسماه بالعناصر الإرهابية لم يطرح بعد , لكنه أكد في الوقت ذاته أنه حال اقتربت تلك القوات من الحدود الإيرانية فستتصدى القوات الإيرانية لها .

وأعرب عن اعتقاده بأن لدى الشعب العراقي القدرة على ما أسماه "دفن الإرهاب" بمفرده ودون حاجة للآخرين, وأضاف أن بغداد لم تطلب من طهران التدخل وأن بلاده مستعدة للرد إذا طلب العراق ذلك.

وأكد روحاني أن العلاقات مع دول الجوار تحظي بأهمية بالغة ودعا إلى علاقات جيدة و حسنة مع جميع هذه الدول, وقال إن تبادل الزيارات ستكون أرضية مناسبة لبحث سبل تعزيز التعاون وإنهاء سوء الفهم.

واتهم روحاني بعض الدول الغربية بتقديم دعم سياسي وإعلامي لمن أسماهم بالإرهابيين, وقال إن سقوط مدينة كبيرة كبيرة كالموصل لم يحدث بين ليلة وضحاها بل إن سقوطها يؤكد وجود تنسيق وراء الكواليس.

وحول إمكانية تعاون إيران والولايات المتحدة للتصدي "للمسلحين"، قال إن جميع البلدان لا بد وأن تتعاون مع بعضها البعض لمكافحة ما سماه الإرهاب وشدد على أن العراقيين هم القادرون علي التصدي لهذه الظاهرة وأن واشنطن لم تعلن بعد عن الخطوات التي قد تتخذها في هذا المجال.