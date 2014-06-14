البث الحي
منوعات

روحاني يستبعد تدخل بلاده عسكريا في العراق

14/6/2014

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن دخول قوات إيرانية للعراق للتصدي لما أسماه بالعناصر الإرهابية لم يطرح بعد , لكنه أكد في الوقت ذاته أنه حال اقتربت تلك القوات من الحدود الإيرانية فستتصدى القوات الإيرانية لها .

وأعرب عن اعتقاده بأن لدى الشعب العراقي القدرة على ما أسماه "دفن الإرهاب"  بمفرده ودون حاجة  للآخرين,  وأضاف أن بغداد لم تطلب من طهران التدخل وأن بلاده مستعدة للرد إذا طلب العراق ذلك.  

وأكد روحاني أن العلاقات مع دول الجوار تحظي بأهمية  بالغة ودعا إلى علاقات  جيدة و حسنة مع جميع هذه الدول, وقال إن تبادل الزيارات ستكون أرضية  مناسبة لبحث سبل تعزيز التعاون وإنهاء سوء الفهم.

 واتهم روحاني بعض الدول الغربية بتقديم دعم سياسي وإعلامي لمن أسماهم بالإرهابيين, وقال إن سقوط مدينة كبيرة كبيرة كالموصل لم يحدث بين ليلة وضحاها بل إن سقوطها يؤكد وجود تنسيق وراء الكواليس. 

وحول إمكانية تعاون إيران والولايات المتحدة  للتصدي "للمسلحين"،  قال  إن جميع البلدان لا بد وأن تتعاون مع بعضها البعض لمكافحة ما سماه الإرهاب  وشدد على أن العراقيين هم القادرون علي التصدي لهذه الظاهرة وأن واشنطن لم تعلن بعد عن الخطوات التي قد تتخذها في هذا المجال. 

 

المزيد من منوعات

انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 7% هذا العام بسبب كورونا

غازات منبعثة من محطة لتوليد الطاقة (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلة غامضة جديدة في بولندا (صور)

مسلّة معدنية غامضة في محيط نهر فيستولا في العاصمة البولندية (الفرنسية)

الإعلامي المغربي صلاح الدين الغماري يتصدر غوغل عربيا عقب وفاته المفاجئة

الإعلامي المغربي صلاح الدين الغماري (وسائئل التواصل)

"ميسي يركع أمام رونالدو".. شقيقة نجم الكرة البرتغالي تثير جدلا واسعا

النجمان العالميان- ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو(رويترز)
الأكثر قراءة

لفشله في قراءة نص اليمين.. إقالة نائب وزير قبل تسلم منصبه (فيديو)

تنزانيا..إقالة نائب وزير التعدين قبل تسلم منصبه(مواقع التواصل)

أبو تريكة يزور أحد ملاعب مونديال قطر ويوجه رسالة للمنتخب المصري (صور)

تركيا ترفض العقوبات وأردوغان: على أوربا وأمريكا التخلص من اللوبيات المعادية لأنقرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثناء المؤتمر الصحفي اليوم (الأناضول)

عقوبات أوربية وأمريكية ضد تركيا.. وأنقرة ترفض "لغة التهديد"

اجتماع قادة الاتحاد الأوربي في بروكسل (روتيرز)