تركيا تسحب دبلوماسييها من بنغازي

قالت وزارة الخارجية التركية إن أنقرة سحبت دبلوماسييها بشكل مؤقت من قنصليتها بمدينة بنغازي الليبية ونصحت رعاياها بالرحيل عن شرق البلاد في ظل تنامي المخاوف الأمنية. وأضافت الوزارة أن دبلوماسييها سيواصلون العمل من طرابلس أثناء فترة إغلاق قنصلية بنغازي.

تعتبر تركيا من آخر الدول التي أبقت على تمثيل دبلوماسي في بنغازي حيث قتل السفير الأمريكي خلال هجوم نفذه مسلحون على البعثة الدبلوماسية الأمريكية في المدينة الساحلية عام 2012.

جاء التحرك بعد انفجار كبير استهدف نقطة تفتيش تابعة للجيش في برسس على بعد 50 كيلومتراً شرقي بنغازي أسفر عن مقتل المهاجم وإصابة ستة آخرين مساء الأربعاء.

وكان مسلحون قد احتلوا مبنى القنصلية التركية ببنغازي واحتجزوا 49 رهينة بينهم القنصل العام وجنود من القوات الخاصة وأطفال. ووجهت انتقادات لوزارة الخارجية لتقاعسها عن إجلاء موظفيها قبل الهجوم.