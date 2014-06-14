بدء التصويت في جولة الإعادة بالانتخابات الأفغانية

بدأ الناخبون الأفغان الإدلاء بأصواتهم اعتبارا من الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي السبت، في جولة إعادة لاختيار خلف للرئيس حامد كرزاي.

ويتنافس في هذه الجولة عبد الله عبد الله المقاتل السابق المناهض لطالبان، وأشرف عبد الغني الاقتصادي الذي كان يعمل سابقا في البنك الدولي، بعد إخفاقهما في الحصول على نسبة الخمسين في المائة اللازمة للفوز بشكل قاطع في الجولة الأولى التي جرت في الخامس من أبريل/نيسان.

ويصل عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في أفغانستان إلى 12 مليون ناخب، ويدلون بأصواتهم في 6365 مركزا للاقتراع.

وفي سياق متصل بالانتخابات الأفغانية، حذرت حركة طالبان الأفغان من التصويت في انتخابات تصفها بأنها مسرحية هزلية ترعاها الولايات المتحدة.