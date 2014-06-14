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إسرائيل تعزز قواتها بالضفة بحثا عن مستوطنين

14/6/2014

قال مصدر عسكري إن إسرائيل تعزز قواتها في الضفة الغربية المحتلة السبت، لتكثيف جهود البحث عن اختفاء ثلاثة مراهقين إسرائيليين.

وذكر مسؤولون فلسطينيون أن جنودا إسرائيليين اعتقلوا 12 شخصا على الأقل من سكان منطقة الخليل، بينهم امرأتان.

وقال شهود فلسطينيون، إن القوات الإسرائيلية تصادر أيضا مقاطع فيديو من كاميرات أمنية خاصة في الخليل، ومنعت نحو 300 ساكن من السفر.

وقال مصدر عسكري، إن إسرائيل تتصرف وفقا لافتراض تعرض المراهقين الثلاثة للخطف من قبل فلسطينيين، وأن لديها معلومات أولية عن هويات الخاطفين، لكن الحالة الصحية للمراهقين المفقودين غير معروفة. وأضاف، "لا يمكننا تأكيد إن كانوا أحياء أو أموات، لا نعلم في الوقت الحالي".

وأفاد المصدر بأن إسرائيل تعزز جهود البحث، وسترسل عددا "كبيرا" من القوات الإضافية إلى منطقة الخليل بما في ذلك فرقة مظلات.

وقال، "نحتاج إلى المزيد من القوات على الأرض للتعامل مع هذا التطور الخطير، إننا بحاجة إلى تعقبهم واستخدام كل القدرات المتاحة لدينا لإنهاء هذا الأمر سريعا". وأشار مصدر أمني فلسطيني إلى أن إن قوات الرئيس الفلسطيني محمود عباس تساعد إسرائيل في البحث.

وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم تعقيبا على مساعدة السلطة الفلسطينية لقوات الاحتلال في عمليات البحث، "التنسيق الأمني الذي تقوم به حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد لله وأجهزة أمن عباس مع العدو للاستدلال على أبطال عملية الخليل والقبض عليهم عار لا يغسله سوى استمرار المقاومة".

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