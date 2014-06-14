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أمريكا: تحرك حاملة طائرات للخليج لمتابعة التطورات العراقية

14/6/2014

أمر وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاغل بتحرك حاملة طائرات لدخول الخليج السبت واتخاذها الاستعدادات اللازمة في حالة ما إذا قررت واشنطن اللجوء للخيار العسكري بعد أن اجتاح مسلحون عددا من المدن العراقية الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان "سيمنح الأمر للقائد العام مرونة اضافية اذا تم اللجوء للخيارات العسكرية لحماية ارواح الأمريكيين والمواطنين والمصالح الأمريكية في العراق."

وقال البيان إن حاملة الطائرات جورج اتش.دبليو. بوش ستتحرك من شمال بحر العرب برفقة الطراد فيلبين سي المزود بصواريخ موجهة والمدمرة تروكستون المزودة أيضا بصواريخ موجهة. وأضاف أن من المتوقع أن تكمل السفن دخولها إلى الخليج في وقت لاحق السبت.

وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما أعلن الجمعة أن الولايات المتحدة لن ترسل قوات أمريكية لمهام قتالية في  العراق. كما أوضح الرئيس أوباما خلال بيان ألقاه حول الوضع في العراق في  أعقاب سيطرة عناصر مسلحة على بعض المناطق بالعراق إنه طلب من فريقه الأمني بحث خيارات لدعم العراق.

 

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