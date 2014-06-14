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أردوغان: نستخدم جميع الوسائل لإجلاء رعايانا من الموصل

14/6/2014

قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، إن حكومته استخدمت جميع الوسائل من أجل إجلاء الرعايا الأتراك، في مدينة الموصل العراقية وإعادتهم إلى بلادهم آمنين.

ونقلت هيئة الإذاعة والتليفزيون التركية (تي آر تي) عن أردوغان قوله – خلال زيارته لمحافظة "ريزة" التركية – إن وزارة الخارجية والمخابرات الوطنية والقوات المسلحة في تركيا، تتابع جميعها الوضع في الموصل عن كثب.

وأضاف رئيس الوزراء التركي أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع مسئول تركى بالموصل ليطمئن على آخر الأوضاع، هناك وقدرت المنظمة الدولية للهجرة عدد الأشخاص الذين فروا من مدينة الموصل عقب سيطرة مسلحي التنظيم، المسمى بـ"الدولة الإسلامية في العراق والشام" المعروف اختصارا باسم "داعش" عليها بنصف مليون شخص.

ويسيطر التنظيم حتى الآن على مساحة كبيرة من الأراضي تمتد من شرق سوريا وحتى غرب العراق، ووسطه وطالبت الولايات المتحدة رئيس الوزراء العراقي نورى المالكي بالعمل مع الأقلية السنية في البلاد لاستعادة النظام.

وكان أكثر من 500 ألف من سكان مدينة الموصل مركز محافظة نينوى العراقية الشمالية، وثاني أكبر مدن البلاد، اضطروا إلى النزوح منها بعد نجاح "داعش" في السيطرة عليها.

كما هربت قوات الجيش العراقي من المدينة فيما بسط المئات من عناصر تنظيم داعش سيطرتهم عليها وعلى جزء كبير من المحافظة.

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