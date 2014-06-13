قلق أممي من تقارير عن إعدامات في العراق

قال روبرت كولفيل المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة إن المئات قتلوا ومنهم من نفذ فيه إعدام بدون محاكمة بعد أن اجتاح مسلحون مدينة الموصل هذا الأسبوع، وأضاف أن القوات الحكومية العراقية أوقفت أشخاصا عند نقاط تفتيش ومنعتهم من الفرار من الموصل التي سيطرت عليها عناصر الدولة الإسلامية في العراق والشام والتي باتت تستخدم نقاط تفتيشه الخاصة في استهداف كل من هو مرتبط بالحكومة العراقية.

وقال كولفيل "حجم الخسائر بين المدنيين ليس معروفا بعد ولكن التقارير التي تلقتها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق حتى الآن تفيد أن عدد الذين قتلوا في الأيام الأخيرة قد يصل إلى المئات ويقال أن عدد المصابين يقترب من ألف" ، وتابع أن لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق شبكة اتصالات خاصة بها وأجرت مقابلات مع عدد من الذين نزحوا من الموصل وعددهم 500 ألف. وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن هناك تقديرات بأن 40 ألفا آخرين نزحوا من مدينتي تكريت وسامراء.

وأضاف كولفيل "تلقينا تقارير عن إعدامات خارج نطاق القانون لجنود في الجيش العراقي خلال عملية اجتياح الموصل وعن إعدام 17 مدنيا في شارع واحد في مدينة الموصل في 11 يونيو".

وتابع "كان هناك أيضا إعدام موظف في محكمة في منطقة الدواسة في وسط الموصل وإعدام 12 شخصا في الدواسة يعتقد أنهم يعملون لدى أجهزة الأمن العراقية أو ربما يكونون أفرادا من الشرطة".

وقال كولفيل "إن السجناء الذين أفرج عنهم من سجن الموصل خرجوا يسعون للانتقام من المسؤولين عن حبسهم وبعضهم توجه إلى تكريت وقتل سبعة من ضباط السجن هناك". وأضاف "لدينا أيضا تقارير تفيد أن القوات الحكومية ارتكبت تجاوزات وبخاصة قصف مناطق مدنية في 6 و 8 من يونيو/ حزيران مما أسفر عن خسائر كبيرة في صفوف المدنيين". وتابع "هناك مزاعم بأن ما يصل إلى 30 مدنيا قتلوا، كما تلقينا تقارير مفادها أن القوات الحكومية لم تسمح في لحظة معينة للناس بمغادرة الموصل بينما كانوا يهمون بذلك وأعيد الناس في واقع الأمر من نقاط التفتيش الموجودة على أطراف المدينة".