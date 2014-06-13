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فِيَلة أفريقيا تواجه خطر الانقراض

13/6/2014

قالت وكالة معنية بالحفاظ على الحياة البرية الجمعة إن أكثر من 20 ألف فيل أفريقي قتلت بهدف الحصول على العاج في عام 2013 وإن بعض تجمعات الفِيَلة المحلية تواجه خطر الانقراض على الفور.

وأضافت الوكالة التي تربطها صلات بالأمم المتحدة  أن عصابات إجرامية وميليشيا متمردين تصطاد قطعان الفِيَلة التي تتناقص أعدادها للحصول على عاجها حيث يصل سعر كيلو العاج إلى عدة آلاف من الدولارات.

وقال جون سكانلون الأمين العام لوكالة في تصريح مقتضب "إننا نواجه اليوم صيدا جائرا وتهريبا وتورط منظمات إجرامية منظمة في أكثر من دولة وتورط ميليشيا متمردين."

وذكر أن مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات على مسلحين هذا العام لممارستهم الصيد غير المشروع وتجارة العاج خاصة في وسط أفريقيا. وقال "الصيد الجائر ثابت ولكنه ثابت عند مستوى مرتفع للغاية. إن عدد الفِيَلة التي قتلت حتى الآن أكبر بكثير من عدد تلك التي تولد."

وأضافت الوكالة أنه تمت مصادرة كميات كبيرة من العاج المهرب في أفريقيا ما يفوق وزنه 500 كيلو زادت في 2013 لتتجاوز بذلك للمرة الأولى العاج المصادر في آسيا. وصادقت 180 دولة على معاهدة عام 1975 لحظر التجارة في الأنواع المهددة بالانقراض أو الحد منها.

 

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