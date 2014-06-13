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علماء المسلمين: ما يجري في العراق ثورة

13/6/2014

قالت هيئة علماء المسلمين في العراق إن تعميم مصطلح الدولة الإسلامية في العراق والشام على المشهد الأمني الذي تشهده العديد من المدن العراقية، هي عملية يراد منها إجهاض ما سمته الثورة.

ووصفت الهيئة في بيان لها هذا الأمر بأنه لعبة مكشوفة لا تغير من الواقع شيئا, وهو أن المتظاهرين العراقيين هم أصل الثورة ومادتها الرئيسية وحاضنتها.

ووصفت الهيئة الدعوة التي أطلقها المتحدث باسم الدولة الإسلامية في العراق والشام بالذهاب إلى كربلاء والنجف بالأمر المرفوض وغير المسؤول.

من جانبه حث المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني العراقيين في وقت سابق اليوم على حمل السلاح والدفاع عن أنفسهم في مواجهة تقدم من أسماهم بالمتشددين وذلك في تصعيد خطير للصراع الذي يهدد باندلاع حرب أهلية.

وخلال صلاة الجمعة في مدينة كربلاء تليت رسالة من السيستاني دعا فيها الناس إلى الاتحاد لصد تقدم المسلحين.

وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي نقلا عن رسالة السيستاني "المطلوب أن يحث الأب ابنه وأن تحث الام ابنها وأن تحث الزوجة زوجها على الصمود والثبات دفاعا عن حرمات هذا البلد ومواطنيه."

وتابع "ومن هنا فإن على المواطنين الذين يتمكنون من حمل السلاح ومقاتلة الإرهابيين دفاعا عن بلدهم وشعبهم ومقدساتهم عليهم التطوع للانخراط مع القوات الأمنية لتحقيق هذا الغرض المقدس."

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