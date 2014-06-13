عراقجي:إيران قد تستأنف تخصيب اليورانيوم إذا فشلت المحادثات

قال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الفشل في الوصول إلى اتفاق بشأن برنامج إيران النووي سيرغم طهران على استئناف أنشطة تخصيب اليورانيوم.

وقال عراقجي في مؤتمر في روما إنه يعتقد أنه من الممكن لإيران أن تتوصل إلى اتفاق مع القوى العالمية بحلول موعد انتهاء المهلة الحالية في العشرين من يوليو/ تموز مع توقع بدء صياغة المقترحات النهائية الأسبوع القادم.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن عراقجي قوله "نحتاج إلى عمل شاق وإلى الحكمة والمنطق للتغلب على الخلافات" وأضاف "إيران ستعود إلى التخصيب بنسبة 20 % إذا لم يمكن التوصل إلى اتفاق، والفشل في الوصول إليه سيكون كارثة على الجميع".

وتتعرض جميع الأطراف لضغوط للوصول إلى نتيجة بحلول 20من يوليو/ تموز، لكن اتفاقا نهائيا تعطله خلافات بشأن قضايا مثل عدد أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم التي ستكون متاحة لإيران، وقال دبلوماسيون إنه ربما ستكون هناك حاجة إلى تمديد المهلة، وقد اجتمع مسؤولون أمريكيون كبار مع عراقجي في وقت سابق هذا الأسبوع في جنيف.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جين ساكي عن سلسلة اجتماعات ثنائية عقدت في أوروبا بين مسؤولين من مجموعة القوى الست ومسؤولين إيرانيين هذا الأسبوع قبل استئناف المفاوضات النووية في فيينا الأسبوع القادم "هناك فجوات باقية ذلك شيء لا شك فيه".

وبخصوص عما إذا كان بالإمكان الوصول لاتفاق بحلول موعد انتهاء المهلة في الشهر القادم فقالت "تركيزنا يبقى على موعد العشرين من يوليو وذلك لم يتغير".

وتجري إيران والقوى العالمية الست محادثات بشأن تقييد برنامج طهران النووي مقابل إنهاء العقوبات الغربية.