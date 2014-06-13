البث الحي
منوعات

عراقجي:إيران قد تستأنف تخصيب اليورانيوم إذا فشلت المحادثات

13/6/2014

قال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الفشل في الوصول إلى اتفاق بشأن برنامج إيران النووي سيرغم طهران على استئناف أنشطة تخصيب اليورانيوم.

وقال عراقجي في مؤتمر في روما إنه يعتقد أنه من الممكن لإيران أن تتوصل إلى اتفاق مع القوى العالمية بحلول موعد انتهاء المهلة الحالية في العشرين من يوليو/ تموز مع توقع بدء صياغة المقترحات النهائية الأسبوع القادم.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن عراقجي قوله "نحتاج إلى عمل شاق وإلى الحكمة والمنطق للتغلب على الخلافات" وأضاف "إيران ستعود إلى التخصيب بنسبة 20 % إذا لم يمكن التوصل إلى اتفاق، والفشل في الوصول إليه سيكون كارثة على الجميع".

وتتعرض جميع الأطراف لضغوط  للوصول إلى نتيجة بحلول 20من  يوليو/ تموز، لكن اتفاقا نهائيا تعطله خلافات بشأن قضايا مثل عدد أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم التي ستكون متاحة لإيران، وقال دبلوماسيون إنه ربما ستكون هناك حاجة إلى تمديد المهلة، وقد اجتمع مسؤولون أمريكيون كبار مع عراقجي في وقت سابق هذا الأسبوع في جنيف.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جين ساكي عن سلسلة اجتماعات ثنائية عقدت في أوروبا بين مسؤولين من مجموعة القوى الست ومسؤولين إيرانيين هذا الأسبوع قبل استئناف المفاوضات النووية في فيينا الأسبوع القادم "هناك فجوات باقية ذلك شيء لا شك فيه".

وبخصوص عما إذا كان بالإمكان الوصول لاتفاق بحلول موعد انتهاء المهلة في الشهر القادم فقالت "تركيزنا يبقى على موعد العشرين من يوليو وذلك لم يتغير".

وتجري إيران والقوى العالمية الست محادثات بشأن تقييد برنامج طهران النووي مقابل إنهاء العقوبات الغربية.

المزيد من منوعات

انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 7% هذا العام بسبب كورونا

غازات منبعثة من محطة لتوليد الطاقة (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلة غامضة جديدة في بولندا (صور)

مسلّة معدنية غامضة في محيط نهر فيستولا في العاصمة البولندية (الفرنسية)

الإعلامي المغربي صلاح الدين الغماري يتصدر غوغل عربيا عقب وفاته المفاجئة

الإعلامي المغربي صلاح الدين الغماري (وسائئل التواصل)

"ميسي يركع أمام رونالدو".. شقيقة نجم الكرة البرتغالي تثير جدلا واسعا

النجمان العالميان- ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو(رويترز)
الأكثر قراءة

لفشله في قراءة نص اليمين.. إقالة نائب وزير قبل تسلم منصبه (فيديو)

تنزانيا..إقالة نائب وزير التعدين قبل تسلم منصبه(مواقع التواصل)

عقوبات أوربية وأمريكية ضد تركيا.. وأنقرة ترفض "لغة التهديد"

اجتماع قادة الاتحاد الأوربي في بروكسل (روتيرز)

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في أذربيجان (الجزيرة)

أبو تريكة يزور أحد ملاعب مونديال قطر ويوجه رسالة للمنتخب المصري (صور)