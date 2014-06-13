سباستيان كورتس يحذر أردوغان من تسميم الأجواء في بلاده

وجه وزير خارجية النمسا سباستيان كورتس ، تحذيرا شديد اللهجة إلى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ، "من تسميم الأجواء في النمسا" ، أثناء زيارته المزمعة إلى العاصمة فيينا يوم الخميس المقبل.

وشدد كورتس في تصريح صحفي له على أنه من غير مسموح أن يتسبب أردوغان في إحداث انقسام داخل المجتمع النمساوي" ، لافتا الى أن "قضية الاندماج حساسة وصعبة في بعض الأحيان ، مشيرا إلى المهاجرين الأتراك الذين يعيشون فى النمسا.

وأضاف فى لهجة قاطعة "خطاب خاطئ يمكن أن يتسبب في تسميم المناخ الاجتماعي" ، مطالبا أردوغان في المقابل بإلقاء خطاب إيجابي يتعاطي مع قضايا هامة ، مثل حث الأتراك المقيمين في النمسا على تعلم اللغة الألمانية والتصرف بولاء تجاه دولة النمسا ، لافتا الى أن هذا التوجه يأتى "انطلاقا من مسئوليته الكبيرة كرئيس للوزراء".

وكرر كورتس تحذيره لرئيس الوزراء التركي ، مؤكدا أن تصرف أردوغان بشكل مغاير، على شاكلة الخطاب الذى ألقاه مؤخرا أثناء زيارته لألمانيا ، سيلحق الضرر بأغلبية المواطنين النمساويين وكذلك بالمهاجرين الأتراك ، معترفا في المقابل بحق الأشخاص في الشعور بالفخر إزاء جذورهم وكذلك نحو البلد التى يعيشون فيها.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء التركى يقوم بجولة في عدد من الدول الأوروبية في محاولة لكسب أكبر عدد ممكن من أصوات الأتراك المقيمين في الخارج استعداد لخوض انتخابات الرئاسة التركية في شهر أغسطس المقبل.