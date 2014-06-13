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رقم قياسي بتعليقات فيسبوك في افتتاح المونديال

13/6/2014

أعلن موقع للتواصل الاجتماعي فيسبوك الجمعة أن فوز البرازيل على كرواتيا 3-1 في افتتاح نهائيات كأس العالم يوم الخميس حظي بنحو 58 مليون تعليق على الموقع وهو خمسة أضعاف تعليقات المستخدمين على جوائز الأوسكار في وقت سابق من العام.

وكان هدف نيمار الأول الذي منح البرازيل التعادل بعد هدف محرج سجله زميله مارسيلو بالخطأ في مرماه أكثر الأحداث التي حظيت بالتعليق تلاه ركلة جزاء مثيرة للجدل احتسبها حكم المباراة للبرازيل.

واحتلت البرازيل صدارة الدول من حيت تعليقات فيسبوك بنحو 16 مليون تعليق خلال المباراة، تلتها الولايات المتحدة ثم انجلترا. وقال موقع فيسبوك في بيان "يفوق هذا الرقم بأكثر من عشرين مرة سعة كل الملاعب المخصصة لكأس العالم."

وتمثل مناسبة كأس العالم فرصة للاستثمار الكبير لدى شركات مثل فيسبوك لدخول المشجعين من مختلف أنحاء العالم على مواقع التواصل الاجتماعي لإبداء تعليقاتهم على المباريات. وقال الموقع إن أكثر الفئات العمرية نشاطا على الموقع خلال الافتتاح كانت المرحلة العمرية بين 18 و 24 عاما.

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