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القوات الأوكرانية تستعيد السيطرة على مدينة ماريوبول

13/6/2014

استعادت قوات الحكومة الأوكرانية السيطرة على مدينة ماريوبول الساحلية من "الانفصاليين" المؤيدين لروسيا بعد معارك ضارية الجمعة، كما قالت السلطات إنها استعادت السيطرة أيضا على ممر طويل على الحدود مع روسيا.

وتعتبر هذه المدينة أحد المكاسب الكبيرة لكييف المؤيدة لأوروبا في العملية العسكرية لمواجهة" الانفصاليين" في شرق أوكرانيا في أبريل نيسان.

من جانبه قال وزير الداخلية أرسين أفاكوف في صفحته على موقع فيسبوك "في الساعة 10:34 صباحاً رفع العلم الأوكراني فوق مجلس البلدية في ماريوبول.  وذكر أفاكوف أن قوات الحكومة استعادت السيطرة على ممر حدودي طوله 120 كيلومترا كان قد سقط في أيدي "الانفصاليين".

جاءت تصريحات أفاكوف بعد أقل من ست ساعات على بداية الهجوم في المدينة وهي أكبر ميناء أوكراني مطل على بحر آزوف ويسكنها 500 ألف نسمة.

وقال مسؤول بالوزارة الداخلية إن قوات الحكومة "داهمت الانفصاليين بعد أن حاصرتهم وأمهلتهم عشر دقائق للاستسلام. وقتل ما لا يقل عن خمسة انفصاليين فضلا عن جنديين في المعركة قبل أن يلوذ كثير من المسلحين بالفرار.

وتتمتع مدينة ماريوبول بأهمية استراتيجية بسبب تصدير الصلب عبر مينائها كما تقع المدينة على طرق رئيسية تمتد من الحدود الجنوبية الشرقية مع روسيا إلى باقي أنحاء أوكرانيا.

وقال المسلحون الذين يعارضون القيادة المؤيدة لأوروبا في العاصمة كييف إن القتال مازال مستمرا كما أكدوا مقتل خمسة منهم.

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